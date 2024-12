Ronaldo Nazario: El hombre SAD que quiere quedarse con la CBF

Respecto a su candidatura en la CBF, Ronaldo afirmó: “Tengo cientos de motivaciones, pero la mayores devolverle el respeto al fútbol brasileño a nivel mundial. Lo que más me sucede en la calle es que la gente me detiene y me pide que vuelva a jugar porque la situación de la selección no es la mejor en este momento, ni dentro ni fuera del campo”