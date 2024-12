Marcelo Moretti se plantó al aire de TyC Sports y negó rumores de licencia

El túnel de San Lorenzo, por ahora, no tiene salida: ¿el de Marcelo Moretti?

La crisis galopante en San Lorenzo parece no tener fin. Cada solución es un parche de cristal que se resquebraja porque, desde arriba, San Lorenzo cae por su propio peso. Miguel Ángel Russo, que llegó a fines de octubre, no ha cosechado buenos resultados. En 9 partidos, perdió 5 veces, ganó 2 y empató otras 2. El problema, desde ya, no es del DT.