Sorpresa en San Lorenzo: la ausencia del futbolista que no cobra hace meses

El último cotejo que disputó fue a principios de noviembre, ante Rosario Central. Antes, a fines de septiembre contra Banfield. Luego hay que irse hasta mediados de agosto, contra Atlético Mineiro (por Copa Libertadores). Todos estos encuentros los jugó ingresando desde el banco de suplentes, por lo que para encontrar el último partido que fue titular hay que retroceder hasta el duelo vs. el Boca de Diego Martínez, a mediados de agosto.

image.png Sebastián Blanco tuvo poco rodaje en 2024

A ese poco rodaje futbolístico, se sumó la mora de la gestión azulgrana en pagarle el salario correspondiente. La historia de Blanco con San Lorenzo se cierra de la peor manera. Su contrato termina en diciembre. Probablemente no siga. Hace poco declaró: "No, no creo que siga en diciembre. No hablé con nadie".

Más contenido en Golazo24

Diego Milito reveló cuál es la debilidad que tiene por Gustavo Costas

River sufre: Diego Milito y Víctor Blanco tienen planes con Juanfer Quintero

Verón despejó fantasmas con un posteo para quienes dudan del acuerdo con Gillet

Cuánta diferencia hay de premio entre Copa Brasil y Copa Argentina