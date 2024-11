Marcelo Moretti sostiene el legado de Néstor Ortigoza en San Lorenzo

En diciembre de 2024 se le terminaba el contrato, pero Moretti decidió renovarle el contrato. Si, a un "discípulo" de Néstor Ortigoza, con quien supuestamente está peleado.

image.png

Esta decisión llamó la atención en el seno del club de Boedo. No solamente por renovarle al "enemigo" sino por algunas situaciones puntuales que tuvo Romano en el Ciclón.

Marcelo Romano, polémico en San Lorenzo

Hay un hecho puntual por el que Romano ingresó en la polémica en el club de Boedo. Se trata de su mala relación con el (ahora) ex DT de la séptima división, Hernán San Martín. Este último tuvo también un encontronazo con Néstor Ortigoza en junio de este año.

Hace algunas semanas, San Martín dio a conocer una discusión que tuvo con Romano: “Al organizador (Marcelo Romano) le dije que si no le gustaba el club, que se fuera. Él me respondió que ‘había estado en un club mejor’, ahí me le tiré encima”. Cabe recordar que Romano previamente había estado en Racing.

image.png

Sabiendo todo esto, ¿cuál fue la decisión de Moretti? Dejar a Romano coordinando inferiores y correr a San Martín de la séptima división y "sumarlo" al consejo del fútbol.

Una aclaración importante, es que en el último mercado de pases, San Lorenzo incorporó 11 jugadores para la reserva. Un dato curioso, es que 6, con 20 años o más (una edad un tanto extraña para la reserva).

Se dio a conocer que para el próximo mercado de pases, Milton Cantero sería el primer refuerzo para la reserva. Su representante es Martin Sendoa, amigo de Moretti y repre de Danilo Gómez y Gonzalo Alassia, refuerzos de la reserva durante este año.

image.png

¿Será por esto que Moretti sostiene a Romano? ¿Otro coordinador premitiría que todo esto suceda?

