Riquelme y la declaración que los hinchas de Boca no pueden creer

image.png

Riquelme y sus declaraciones a TyC Sports post Boca vs Vélez

Juan Román Riquelme pasó por el vestuario una vez que finalizó en el encuentro entre Boca y Vélez por las semifinales de la Copa Argentina. El Presidente del Xeneize aclaró: “Siempre paso por el vestuario, a veces paso seguido. Por Copa Argentina me divierte acompañar al equipo, es mi obligación estar acá, me hace muy feliz venir a cada provincia donde nos toca jugar porque la gente le da cariño a nuestros jugadores y está ilusionada de verlos. Hoy fue un partido de fútbol. Teníamos la ilusión de llegar a la final, no se pudo, ahora tenemos que continuar con lo que queda"