Juan Román Riquelme le ganó a Mauricio Macri la disputa por La Bombonera

Boca Juniors primero, y los hinchas después, pusieron el grito en el cielo porque, de haber sido declarada patrimonio histórico, La Bombonera no podría sufrir reestructuraciones. Es decir: no podría ampliarse, un deseo que sobrevuela el barrio de La Boca desde hace décadas ya, pero que ninguna gestión lo ha materializado. El propio Juan Román Riquelme lo prometió en su campaña a la presidencia, pero hasta ahora no hubo avances concretos.