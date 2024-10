Ricardo Gareca sigue vapuleado: Carlos Palacios expuso al DT de Chile

image.png

Palacios expuso su conversación con Ricardo Gareca en sus declaraciones: “No fue unilateral, en el comunicado que mandaron dijeron que estaba liberado, yo conversé, me dejaron irme, en ningún momento me dijeron que me quedara, unilateral es cuando uno se va porque solo una persona quiere, no me parece” y luego agregó “Conversé con la persona que tuve que conversarlo en su momento, que era mi jefe, lo aclaré, me lo acató, me dio permiso para salir, él me dejo salir, todos dicen que yo me baje, pero yo conversé con él y me entendió, porque me decide liberar”

Cabe aclarar que Palacios, en el encuentro de Chile con Colombia, realizó una transmisión en vivo en conjunto con Arturo Vidal, lo cual llamó mucho la atención.

Ricardo Gareca y la Selección de Chile

La situación de la Selección de Chile es cuanto menos, preocupante. Está a 7 puntos de acceder al repechaje (allí esta Bolivia) para el Mundial de Norteamérica 2026 y hay 8 partidos en juego. Perdió los últimos 4 encuentros (el último 0-4 con Colombia) y Ricardo Gareca quedó en el limbo.

Entre este jueves 17/10 y mañana viernes 18/10, se producirá una reunión entre Gareca y el Presidente de la ANFP, Pablo Milad, donde se definirá el futuro del entrenador argentino.

