Día de la Lealtad con la interna peronista al rojo vivo

Presión de La Cámpora a Kicillof: "Su silencio es doloroso"

La senadora Anabel Fernández Sagasti, militante de La Cámpora y una de las espadas de CFK en la Cámara Baja, presionó a Axel Kicillof para que dé su apoyo expreso a la candidatura de la exPresidente a la conducción del PJ.

Sagasti consideró que el "silencio" del gobernador al respecto "es doloroso".

“Hay muchos que no entendemos por qué (Axel) no se ha pronunciado a favor de que Cristina conduzca el PJ nacional. No entiendo cómo entre Cristina y Quintela no sabe a quién elegir. Me imagino que no es a Quintela, pero no lo ha dicho, es dolorosa esta situación en el Día de la Lealtad”, dijo la legisladora en diálogo con AM 750.

Agregó “por más que la nieguen y la callen, la conducción del peronismo es una, está viva, es Cristina Fernández de Kirchner y ojalá el sábado podamos decretar una lista de unidad con todos en una mesa”. Este sábado 19/10 vence el plazo para la presentación de candidaturas.