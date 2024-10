Rusia advierte a Israel del peligro de atacar a Irán y se enlista detrás de los chiitas

Dicho esto, las declaraciones del vicecanciller de Rusia en respaldo de Teherán durante este jueves suceden a tan sólo 24 horas de que ardiera en llamas la refinería Pars Petro Shushtar, en la provincia iraní de Khuzestan.

Aunque la explosión del miércoles podría deberse a una coalición de un camión cisterna con un tanque de gasolina, las autoridades iraníes analizan otras hipótesis a la luz de los rumores de que Israel en cualquier momento atacaría sus centrales nucleares o yacimientos de petróleo.

Irán ya le advirtió a Israel en numerosas ocasiones que no aceche sus centrales nucleares porque sino no tendrán otra opción que "revisar su doctrina nuclear".

Un asesor del líder supremo de Irán manifestó en abril que su país podría verse arrastrado a construir un arma nuclear (con las ojivas que ya posee) si Israel sigue amenazando su jurisdicción.

No tenemos ninguna decisión de construir una bomba nuclear, pero si la existencia de Irán se ve amenazada, no habrá otra opción que cambiar nuestra doctrina militar

Los Estados sunitas del Golfo presionan a Washington contra Israel

En medio de este climax belicista en el Golfo, los Estados moderados sunitas de Medio Oriente presionan a Estados Unidos para que impida que Israel ataque las instalaciones petroleras y nucleares de Irán porque temen una escalada-

Como reveló Urgente24, los estados sunitas de Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Qatar, instan a Joe Biden a que impida a toda costa que Israel atente contra los sitios petroliferos de Irán porque les preocupa quedar atrapados en el fuego cruzado, según informó Reuters que habló con tres fuentes del poder de Medio Oriente.

La facción musulmana sunita, dialoguista y abierta al Occidente, que es mayoría en Arabia Saudita y Jordania, está enfrentada con el bloque chiita que lidera Irán (hutíes de Yemen, Hezbollah y milicias yihadistas de Irak e Irán).

La medida cautelar de los estados del Golfo suceden tras el esfuerzo diplomático de Irán para persuadir a los vecinos sunitas a que usen su influencia en Washington en beneficio de Teherán.

En las supuestas reuniones de la alta diplomacia de Irán y la de Arabia Saudita, Teherán advirtió sin rodeos que no podría garantizar la seguridad de las instalaciones petroleras del reino del Golfo si Israel recibía alguna ayuda para llevar a cabo un ataque, según dijeron a Reuters un alto funcionario iraní y un diplomático iraní.

Esta explícita disputa de geopoder entre Irán, el financista de las milicias chiitas, e Israel (respaldado por USA), sucede en el actual contexto de guerra en el Golfo, en donde coexisten varios focos de conflicto:

la actual contienda en Gaza entre Hamás-Israel,

el asedio de los hutíes en el Mar Rojo a embarcaciones con banderas de la OTAN ,

los ataques-contrataques entre el Estado Judío y la Hezbollah del Líbano (que le disputan los Altos de Golan)

del Líbano (que le disputan los Altos de Golan) los bombardeos puntuales en Damasco y Alepo en donde se enquistó el ISIS —ejecutados por las FF.AA de Biden y de Netanyahu—.

Jordania, el único país árabe que ayudó a Israel a repeler los misiles iraníes; y su aliado, Arabia Saudita, que desmintió oficialmente haber cooperado, junto a Egipto, son los 'archienemigos' sunitas de Irán.

Tanto el reinado de Jordania al mando de Abdalá II bin Al Hussein, como la dinastía de Arabia Saudita, se encuentran en una intrasferible encrucijada, dada las actuales tensiones en Medio Oriente desatadas por la guerra en Gaza; pero también por su posición geográfica, su alianza con el Occidente y su enemistad de larga data con el bloque chiita que lidera Irán.

Cuando Irán lanzó más de 300 misiles a Israel —en represalia por atentar a su consulado en Damasco y por los assinatos de líderes de la Hezbollah y su guardia islámica—, las fuerzas aéreas de USA y Reino Unido (con bases en el Golfo) neutralizaron algunos cohetes, tal como lo hizo el escudo antimisilístico israelita.

Pero lo que llamó la atención de la Comunidad Internacional es que la fuerza aérea de Jordania, país árabe lindero a Israel, también se sumó a repeler la andanada de cohetes que provenían de Irán. Los medios de Israel especularon con que también participó Arabia Saudita, pero luego tal nación lo negó rotundamente.

Líderes de Jordania y Arabia Saudita

"Arabia Saudita no participó en la interceptación de drones y misiles iraníes lanzados el sábado por la noche contra Israel", dijeron fuentes informadas a Al Arabiya, la agencia de noticias de tal país.

No obstante, el periódico británico The Economist aseguró que "los Estados del Golfo, incluida Arabia Saudita, podrían haber desempeñado también un papel indirecto, ya que albergan sistemas occidentales de defensa aérea y aviones de vigilancia y reabastecimiento que habrían sido vitales para el esfuerzo".

"Los ataques de Irán también suscitaron un nuevo apoyo internacional a Israel, incluido el de Estados árabes críticos con la ofensiva en Gaza que, sin embargo, apoyaron la respuesta militar israelí a los ataques con drones", había confirmado, por su parte, Julien Barnes-Dacey, director del programa para Oriente Medio y el Norte de África del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Cumbre Arabia Saudita-Israel, el detonante de la incursión sorpresiva de Hamás

El atentado de Hamás del 7 de octubre, día que la milicia palestina entró a masacrar civiles en Israel, no sólo se escinde de la cuestión territorial que reclama Palestina (desde la creación del novato Estado Judío en el 48), sino que tuvo que ver con los diálogos off the record entre Arabia Saudita e Israel, que querían normalizar sus relaciones bilaterales.

“Irán es un país que mantiene un enfrentamiento permanente con Arabia Saudita y los países sunitas, que tienen a su vez una muy buena relación con el Estado de Israel. Esa es la relación con este ataque, que es el más grande de la historia del país”, explica Mariano Caucino, especialista en Relaciones Internacionales.

Es que tanto Arabia Saudita como cierto países del Golfo que son musulmanes de etnia sunita (como Egipto y Jordania), sí están abiertos al diálogo y al comercio con el Occidente. Y han reclamado a la Comunidad Internacional -sólo por vía diplomática- la creación de un Estado palestino, pero jamás han avalado la incursión sorpresiva en Israel de la milicia sunita palestina, Las Brigadas Al Qassam de Hamás.

En estas filas prosaudíes (y pro 'mixtura de las culturas de medialuna fértil con Occidente') , están otros países sunitas como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin, aparte de Egipto (que habilita el ingreso humanitario a Gaza por su paso Rafah) y Jordania.

image.png

En cuanto al lugar que ocupa Hamás en la contienda Saudí/sunita vs Irán/chiitas, es una milicia musulmana sunita.

Mientras que, los chiitas de la región, que conforman un bloque pro-califato antioccidental, son: Irán, Irak, Siria (presidente Bashar Al Assad apoyado por Teherán) y Yemen, entre otros.

En este último país del Golfo, en Yemen, los rebeldes hutíes están al servicio de Irán, su financista; emboscan y atacan embarcaciones en el Mar Rojo que tengan banderas de naciones pro-Israel.

Los hutíes de Yemen, chiitas, declararon abiertamente estar en guerra con Israel y crece la escalada bélica; mientras que respaldan a Hamás, tal como su financista Irán, la Hezbollah (Líbano) y tal como las milicias pro iraníes en Irak y el ISIS en Siria.

Hamás, financiado por Irán pese a ser 'sunita'

En Siria, hay células de la Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, que cooperan con el presidente sirio Bashar al Assad, (junto con las tropas rusas) y éste a su vez está involucrado con la Hezbollah en el tráfico de captagón, droga yihadista que llenó sus arcas en medio de la guerra civil.

El captagón, estupefaciente que les genera megalomanía a los combatientes yihadistas, está en la mira del gobierno de Jordania, el cual combate el tráfico de droga que ingresa por la frontera y hasta llegó a bombardear el sur del Libano (como lo hizo Israel y USA) en donde había un bunker de droga, locación de la Hezbollah.

Del lado adversario de los chiitas (Irán, Irak, Siria, Hezbollah y huties de Yemen), están entonces los milicianos pro-Arabia Saudita, como Jordania, los kurdos (perseguidos también por Turqua) y los yankees.

Mientras que, en el caso de Líbano, allí opera la Hezbollah (milicia chiita financiada por Irán). En ese país Arabia Saudita influenció la elección del ex primer ministro libanés Saad Hariri, su aliado, y luego lo presionó para que renuncie: tras ello el premier acusó a Irán de esparcir "el desorden y la destrucción".

Ahora bien, Irán, gran potencia nuclear y armamentística, proporcionó sus drones y artillería a Hamas (Gaza) para el golpe a Israel -pese a que la milicia palestina es sunita-, tal como lo ejemplifican las declaraciones de un cabecilla del brazo armado palestino.

“¡Agradecemos a Irán por proporcionarnos armas, dinero y otros equipos! ¡Nos dieron misiles para destruir a Israel!", declaró el portavoz de Hamas, Abu Obaidah.

Entre las armas proporcionadas por Irán a Hamás, a los hutíes de Yemen y a otras milicias yihadistas, están los proyectiles no guiados Fajr-3 y Fajr-5 (que pueden albergar a 4 cohetes al mismo tiempo), los drones de largo alcance Ababil-2 y los drones espías Yasir que pueden permanecer hasta 24 horas de vuelo a 6.000 metros con un radio operacional de unos 750 kilómetros.

Con respecto a Qatar, tal país de mayoría sunita, ha jugado un papel clave en la liberación de los rehenes de Hamás, y también en el 2021 cuando medió entre estadounidenses y los talibanes, hecho que culminó con el retiro de tropas de USA de Afganistán.

Sin embargo, existen sospechas de que Doha —tal como Irán— estaría financiando a las milicias yihadistas de la región, incluido a Hamás, las que actualmente cuentan con un arsenal y artillería sofisticada, en comparación a una década atrás.

Tal especulación puede fundamentarse en la reciente decisión de Arabia Saudita (aliado de USA y dialoguista con Israel) Egipto, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Libia de romper relaciones diplomáticas con Qatar y prohibirle el acceso al espacio aéreo/marítimo, acusándolo de financiar al terrorismo: hay rumores de que Doha envió cientos de millones a Gaza con la excusa de ayudar a operar la única planta de energía palestina y por supuestas razones humanitarias.

No es un dato menor que los cabecillas de Hamas, Hezbolláh y la Hermandad Musulmana viven como exiliados políticos en el lujo de Doha; aunque, claro, Qatar también tiene buena relación con el Occidente y contiene la base militar yankee más importante de la región, tal como contó Urgente 24.

