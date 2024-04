Arabia Saudita, Egipto y Jordania: Qué papel juegan en la contienda de Irán-Israel

"Los ataques de Irán también suscitaron un nuevo apoyo internacional a Israel, incluido el de Estados árabes críticos con la ofensiva en Gaza que, sin embargo, apoyaron la respuesta militar israelí a los ataques con drones", había confirmado el domingo en un comunicado Julien Barnes-Dacey, director del programa para Oriente Medio y el Norte de África, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Cumbre Arabia Saudita-Israel, el detonante de la incursión sorpresiva de Hamás

La masacre de Hamás del 7 de octubre, día que la milicia palestina entró a masacra civiles en Israel, no sólo se escindiría de la cuestión territorial que reclama Palestina -desde la creación del novato Estado Judío en el 48-, sino que tuvo que ver con los diálogos off the record por ese entonces entre Arabia Saudita e Israel que quería normalizar las relaciones bilaterales.

“Irán es un país que mantiene un enfrentamiento permanente con Arabia Saudita y los países sunitas, que tienen a su vez una muy buena relación con el Estado de Israel. Esa es la relación con este ataque, que es el más grande de la historia del país”, explica Mariano Caucino, especialista en Relaciones Internacionales.

image.png Estados Unidos e Israel apoyan a Arabia Saudita en su conflicto con Irán.

En relación a ello, los países sunitas del Golfo, que son Egipto, Jordania y Arabia Saudita, han reclamado a la comunidad internacional por vía diplomática la creación de un Estado palestino, pero no han avalado la incursión sorpresiva de la milicia sunita palestina, Las Brigadas Al Qassam de Hamás.

A su vez, en las filas prosaudíes están otros países sunitas de Medio Oriente: Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin, aparte de Egipto (que habilita el ingresó humanitario a Gaza por su paso Rafah) y Jordania.

image.png

Hamás, que inició como un partido político en Gaza -y Cisjordania-, es una milicia musulmana sunita, a diferencia de Irán de mayoría chiita. Los chiitas de la región, que conforman un bloque pro-califato son: Irak, Siria (presidente Bashar Al Assad apoyado por Teherán) y Yemen, entre otros. En este último país del Golfo, Yemen, los hutíes operan a favor de Irán al emboscar y atacar embarcaciones en el Mar Rojo que tengan banderas de naciones de la OTAN (o pro-Israel).

Los hutíes de Yemen, chiitas, declararon abiertamente estar en guerra con Israel y crece la escalada bélica; mientras que respaldan a Hamás tal como su financista Irán, la Hezbollah (Líbano) y las milicias pro iraníes en Irak y el ISIS en Siria.

image.png

Hamás, financiado por Irán pese a ser 'sunita'

En Siria, hay células de la Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán que cooperan con el presidente sirio Bashar al Assad, junto con tropas rusas, frente a las milicianos pro-Arabia Saudita que junto con los kurdos y los yankees están en la vereda de 'enfrente'.

Asimismo, en el caso de Líbano en donde opera la Hezbollah, milicia chiita financiada por Irán, Arabia Saudita y Jordania no poseen relaciones diplomáticas con tal país. Es más, los sauditas presionaron al primer ministro Saad Hariri, su aliado, para que renuncie y éste acusó a Irán de esparcir "el desorden y la destrucción".

Ahora bien, Irán, una potencia nuclear y armamentística, proporcionó sus drones y artillería a Hamas (Gaza) para el golpe a Israel, tal como lo ejemplifican las declaraciones de un cabecilla del brazo armado palestino.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/laiduvrak/status/1711094091486789809?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1711094091486789809%7Ctwgr%5Ef1db240ff7840c280b14201a0ebe7f8635924ce4%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fbiden-desbloqueo-fondos-iran-y-lo-consume-la-culpa-n561911&partner=&hide_thread=false “¡Agradecemos a Irán por proporcionarnos armas, dinero y otros equipos! ¡Nos dieron misiles para destruir a Israel!" - Portavoz de Hamás, Abu Obaidah.



Esto fue posible gracias a los 6 BILLONES de USD otorgados por Biden a Irán. Trump el 17 de agosto advirtió que pasaría esto. pic.twitter.com/pzSiUidPkD — LAI (@laiduvrak) October 8, 2023

“¡Agradecemos a Irán por proporcionarnos armas, dinero y otros equipos! ¡Nos dieron misiles para destruir a Israel!", declaró el portavoz de Hamas, Abu Obaidah. Entre las armas proporcionadas por Irán, están los proyectiles no guiados Fajr-3 y Fajr-5 (que pueden albergar a 4 cohetes al mismo tiempo), los drones de largo alcance Ababil-2 y los drones espías Yasir que pueden permanecer hasta 24 horas de vuelo a 6.000 metros con un radio operacional de unos 750 kilómetros, entre otros.

Con respecto a Qatar, tal país de mayoría sunita, ha jugado un papel clave en la liberación de los rehenes de Hamás, y también en el 2021 cuando medió entre estadounidenses y los talibanes, hecho que culminó con el retiro de tropas de USA de Afganistán.

Sin embargo, existen sospechas de que Doha —junto con Irán— estarían financiando a las milicias yihadistas de la región, incluido a Hamás, las que actualmente cuentan con un arsenal y artillería sofisticada, en comparación a una década atrás.

Tal especulación puede fundamentarse en la reciente decisión de Arabia Saudita (aliado de USA y dialoguista con Israel) Egipto, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Libia de romper relaciones diplomáticas con Qatar y prohibirle el acceso al espacio aéreo/marítimo, acusándolo de financiar al terrorismo: hay rumores de que Doha envió cientos de millones a Gaza con la excusa de ayudar a operar la única planta de energía palestina y por supuestas razones humanitarias.

No es un dato menor que los cabecillas de Hamas, Hezbolláh y la Hermandad Musulmana viven como exiliados políticos en el lujo de Doha, aunque Qatar también tiene buena relación con el Occidente porque contiene la base militar yankee más importante de la región, como contó Urgente 24.

image.png

Más contenido en Urgente24:

Banco Nación devuelve hasta $40.000 en gastos de supermercado: Cómo acceder

Fuerte malestar por los F-16: Estados Unidos no financia, ¿y esperan la salida de Petri e Isaac?

Baja sensible en C5N: Se despidió una histórica periodista

Esperando la carroza llega al teatro: Precios de las entradas y fechas

Es oficial: Keanu Reeves regresará este 2024 como John Wick, aunque hay sorpresa