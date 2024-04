Baja sensible en C5N: Se despidió una histórica periodista

En primer lugar, y tal como había indicado anteriormente, Lanata se refirió a que tan sólo van cuatro meses de gestión y se preguntó que podría llegar a pasar en una situación más crítica. "¿Qué haría con respecto al periodismo? ¿Hasta dónde podríamos o no podríamos hablar?", se preguntó el periodista.

Decidí hacer un juicio porque no hacerlo sería confirmar lo que él dice. Y yo no puedo confirmarlo, porque lo que dice es mentira, sea Presidente o sea quien sea, yo no puedo estar de acuerdo. Pero eso genera autocensura Decidí hacer un juicio porque no hacerlo sería confirmar lo que él dice. Y yo no puedo confirmarlo, porque lo que dice es mentira, sea Presidente o sea quien sea, yo no puedo estar de acuerdo. Pero eso genera autocensura

"Milei pasó en un período muy corto de ser panelista a ser Presidente. Y muchas veces da la sensación de que todavía vive en Twitter. Y Twitter no es la vida, es un microclima. La vida es la calle", analizó Lanata.

Embed - JORGE LANATA, mano a mano con JORGE RIAL en ARGENZUELA

Por otro lado, y si bien el periodista tuvo reconocidos conflictos con las administraciones de Carlos Saúl Menem y los Kirchner, Lanata aseguró que nunca había tenido problemas "a los cuatro meses" con un Gobierno.

Con este juicio, yo realmente no sé si lo voy a ganar o perder. Pero me parece que Milei, con lo que está pasado de ayer a hoy y en los próximos días, va a entender que no da lo mismo cualquier cosa. Que no son todos lo mismo, que no puede decir cualquier barbaridad Con este juicio, yo realmente no sé si lo voy a ganar o perder. Pero me parece que Milei, con lo que está pasado de ayer a hoy y en los próximos días, va a entender que no da lo mismo cualquier cosa. Que no son todos lo mismo, que no puede decir cualquier barbaridad

"Alguien le tiene que contar a Milei que es Presidente, que todavía no se dio cuenta. No actúa como presidente. ¿Qué es lo que yo espero? Espero aplomo, determinación. No me parece bien que una persona del nivel de un Presidente insulte libremente", expuso el periodista, y concluyó: "Me parece que el Presidente está actuando de manera maleducada y no tenemos que permitírselo".

Por último, Lanata reiteró que en la medida que Milei se retracte públicamente en las próximas horas, retirará la demanda.

