Antes de la Ley Ómnibus 2, más del 70% de RTA puede privatizarse

Antecedentes

Radio Televisión Argentina S. E. es de 1999 –Carlos Menem–, una comisión de 5 integrantes, incluyendo legisladores, para controlar de los medios públicos con semiautonomía del Estado. Hoy día nada que ver.

En 2000, el entonces secretario de Cultura y Comunicación, Darío Lopérfido, creó la empresa Sistema Nacional de Medios Públicos SE (SNMP), integrado por Canal 7, Radio Nacional y Télam.

"Queremos que los medios públicos no sean mastodónicos, y que gasten menos. La estructura, hoy, es anticuada", prometió el efímero Lopérfido, tan fugaz como Mario Cella, el director pionero.

Rafael Bielsa hizo una auditoría de resultados apocalípticos para la gestión financiera y administrativa del SNMP: era un aquelarre.

Con Eduardo Duhalde, interino, el SNMP fue a manos de Marcelo Simón para reflotar RTA. Fue correcto quitarse de encima la agencia de noticias Telenoticiosa Americana S. E.

Néstor Kirchner designó interventor a Ricardo Palacios pero en noviembre de 2007 fue reemplazado por el exinterventor del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), Gustavo López. En julio de 2008 llegó el director de cine Tristán Bauer.

Dato: Alejandro Fabio Pereyra siempre tuvo un vínculo cercano con Gustavo López.

Alejandro Fabio Pereyra, Interventor Adjunto de @ENACOMArgentina: "la intervención del #Enacom apunta a la normalización, a llegar a algo más técnico. Si la pregunta es regulación o desregulación, sepamos que viene por la desregulación".

[HILO CON MÁS FRASES] pic.twitter.com/hjFQYYSG6O — Grupo Convergencia (@ConvergenciaGrp) March 15, 2024

Llueve sobre mojado

En 2009 ocurrió el berrinche K, la Ley de Medios, un motivo para recrear Radio y Televisión Argentina S.E. (Artículo 119 de la Ley N°26.522).

En 2015, con Mauricio Macri pasó a depender de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.

En diciembre de 2023, Javier Milei anunció un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que plantó convertir las sociedades estatales en sociedades anónimas, incluyendo a Radio y Televisión Argentina.

Sin embargo el Acta de Directorio ENACOM N°85 es de marzo 2023, y lo firmaron Claudio Ambrosini y Gustavo López. Y se refirió el Artículo 5to. del Decreto N°156/22, y el Artículo 6to. de la Resolución ENACOM N°888 del 17/05/2022. Fue un bombazo vaya uno a saber con qué intención.

Título: 'Procedimiento de Ratificación y Relevamiento de las Condiciones de Operatividad de las Repetidoras de Televisión Autorizadas de Servicios Analógicos Licenciatarios y Autorizados, Propias y de Terceros'. Flecha envenenada.

Embed Posse limpió a Ferraro (Infraestructura) y luego intervino Enacom. Ahora asume otra área vinculada a la comunicación. Un interés marcado. ¿Para quien jugará? https://t.co/jHHrHEfLrc — Ramón Indart (@rindart) April 17, 2024

Alejandro Fabio Pereyra

En el marco del 'apagón analógico', el Acta de Directorio le exigió a los canales de TV y sus repetidoras el cumplimiento de una cantidad de requisitos que podrían considerarse 'formales' pero cuyo incumplimiento provocaría la caducidad de la licencia.

Sin embargo, luego comenzó la campaña electoral 2023, y aquella norma administrativa fue 'cajoneada'.

No obstante, más del 70% de los canales integrantes de RTA o no se notificaron o no informaron cumplimiento de los requerimientos. Por lo tanto, quedaron en condiciones de ser dados de baja.

El Artículo 10 de la Resolución N°888 es el que establece que la falta de ratificación de las condiciones de operatvidad de las repetidoras es condición de pérdida de la licencia.

El desmonte del Enacom comenzó con el cierre de las delegaciones en el interior. Organismo federal que sólo tiene una oficina en CABA. Y los gobernadores -tal como sucede en otros temas- no la vieron venir. Pero quizás por eso pocos repararon en que la Resolución N°888 había sido puesta en circulación, en particular Pereyra deslizó su Artículo 10, tal como si fuese un buscapiés.

Para formalizar la clandestinidad del 70% o más del universo RTA audiovisual sólo hace falta ahora una inspección técnica y luego el circuito administrativo.

Con o sin Ley Ómnibus 2, más del 70% de RTA audiovisual podrá transferirse o readjudicarse.

¿Cuál es la idea del 'paquete'?

¿Qué dicen los gobernadores?

¿Las frecuencias será entregadas a 'amigos' del poder nacional o 'amigos' de los gobernadores o a quiénes?

Ridículo e inverosimil la respuesta "Aquí no hay amigos". No hay inversión privada directa en frecuencias de TV hoy en la Argentina marchando hacia la depresión económica. Y nadie sabe cuánto tiempo habrá que 'aguantar' la pérdida.

La ironía hoy día en el gremio UPCN -Unión del Personal Civil de la Nación, quizás por haber sido relegados por Pereyra, que privilegió un acuerdo con ATE, Asociación de Trabajadores del Estado- consiste en decir que los interesados podrían ir registrándose en el estudio jurídico que dirige Patricia Balbi. Queda a metros de Enacom. Curiosamente es la mujer de Pereyra.

