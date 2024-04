Duro comunicado de la CGT: "Lo que le falta contar" a Javier Milei

2. “Deudas con las provincias”. La CGT advirtió que “la Nación paró las transferencias a las provincias (un recorte del 62%, ajustado por inflación) afectando servicios esenciales como educación y seguridad social”. Y que esta medida implicó un desfinanciamiento también de “los pagos a jubilados provinciales y los sueldos a docentes, entre otras funciones esenciales”.

3. “Deudas con empresas de energía y gas”. Otro señalamiento fue que el “Tesoro no cumple los contratos y puede romper esa cadena de pagos”, con una deuda que se acumula en el orden de los US$2000-2200 millones. “Si esta situación no se regulariza, las empresas privadas podrían entrar en problemas financieros graves colocando en riesgo el normal abastecimiento de electricidad ”, subrayaron.

4. “Desfinanciamiento de la educación pública y deudas con las universidades”. En la víspera de la marcha universitaria, la cúpula sindical advirtió que “ no se actualiza el presupuesto educativo y los fondos no alcanzan para el normal desarrollo de la actividad”. “Sin incrementos presupuestarios las universidades no podrán funcionar a partir del segundo semestre de este año”, puntualizó.

5. “Interrupción de la obra pública”. La central obrera alertó que se están “atrasando o discontinuando proyectos estratégicos” que son “vitales para reducir el gasto en subsidios y en importación de energía”.

6. “El supuesto superávit comercial es consecuencia de la brutal recesión y el desplome de las importaciones”, indicó la CGT.

7. “Acumulación de reservas postergando pagos de importaciones”.Según la CGT, el BCRA “restringió el acceso a divisas” para el pago de bienes provenientes del exterior. “Si a los no pagos de bienes, le agregamos los pagos restringidos de servicios (unos USD 2.000 millones), el aumento de deuda comercial totaliza aproximadamente unos US$8.800 MM. Es decir, entonces, que el BCRA compró efectivamente solo un 30% de lo que dice”, puntualizó.

