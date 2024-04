Viral: El 'Joker peronista' terminó detenido en Puerto Madero por pelear con Spider-Man

"Piter era un seguidor mío que vino de Mendoza a instalarse en BS AS, me pido que le haga la onda para laburar en la calle precisamente en el puente, se vendió como amigo por eso también lo lleve a la televisión Bendita TV, y le presente a empresarios amigos míos para que lo contraten para presencia. En el puente todos tenemos nuestro lugar desde hace tiempo, y desde que él se hizo amigo de esta oficial de política El atrevido se me quiso instalar en mi lugar de donde yo trabajo hace años , lo considero un traidor no solo por querer ocupar mi parada, sino que denuncio con la policía y es por eso los vídeos de mi detención ,/. LOS CÓDIGOS NO SE ROMPEN ”.

"CON HUMILDAD, RESPETO Y CÓDIGOS VAS Y LLEGAS A TODOS LADOS PERO CUANDO SOS UN TRAIDOR TODA ACCIÓN TIENE SU REACCIÓN".

Poco después de los hechos, un usuario subió un video a X (Twitter) en dónde se veía como la Policía de la Ciudad detenía al Joker. No hubo más información al respecto, pero, realmente, esto es todo un tema. Más allá de lo bizarro, no puede negarse que el Puente de la mujer es espacio de varios artistas.

El Joker Argentino, un personaje de la culturar virtual

El Joker Argentino se trata de Dario Daniel Sirvent. Se hizo viral en 2019 cuando fue a votar. Tiene 46 años y desde los 18 trabaja en los medios, como camarógrafo. En la época de Macri lo echaron de un trabajo. Pero se volvió viral en 2019 gracias a las elecciones. En TikTok cuenta con un total de 54.800 seguidores.

Así que, la próxima vez que pasees por Puerto Madero, mantene los ojos abiertos. Nunca se sabe qué personaje de cómic podés encontrarte.

