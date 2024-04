Sol Pérez realizó una coreografía viral y encandiló las redes con su look

Durante su primera aparición fue bienvenida por sus nuevos compañeros de trabajo y tras agradecer la emoción de sus compañeros por su arribo reveló un detalle sobre el uso de WhatsApp.

"Eliminaría WhatsApp. No entro, no me gusta", manifestó y enseguida le preguntaron cuántos mensajes tenía sin leer en ese preciso instante a lo que tras fijarse contestó que tenía 389 mensajes "sin leer".

Además, más tarde aseguró que el hecho de ser nueva en el equipo lo que le da "más paja" es el hecho de tener que preguntar todo.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Indignada y enojada: Marcela Tauro contó la verdad de su pelea con Lizy Tagliani

Gran Hermano: una jugadora muy fuerte podría ser expulsada de la casa

¿Nuevo romance? Rodrigo De Paul y Juanita Tinelli despertaron los rumores

El enojo de Carmen Barbieri con Marina Calabró por una crítica a su programa

Star Plus: La miniserie furor sobre O.J Simpson que debes ver para entender el caso