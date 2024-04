Indignada y enojada: Marcela Tauro contó la verdad de su pelea con Lizy Tagliani

"A mi me molesta que venden una cosa que no son", dijo visiblemente ofuscada y sumó: "No te vendo 'soy un ser de luz' y después no te contesto". "A lo mejor no fue con mala intención pero después lo aclarás", dijo al reconocer que recibió un mensaje de la capocómica en el que se disculpaba en el caso de que se hubiese molestado.

Qué dijo Lizy Tagliani sobre los rumores de su pelea con Marcela Tauro

Luego de que saliera a la luz el enfado de Marcela Tauro, desde LAM fueron a buscar a Lizy Tagliani para corroborar si era cierto que se había insinuado a su exnovio.

“Me enteré de esto porque me mandaron capturas. Me sorprende porque desconozco esta situación, desconozco que le hice algo mal. Obviamente, le mandé un mensaje. Me sorprende que no me lo haya dicho a mi, que tiene mi teléfono. Si lo quiere contar al aire, obviamente es válido", dijo.





Embed - Lizy Tagliani rompió el silencio en medio del escándalo con Marcela Tauro



Y sumó: "Pero no me puedo hacer cargo porque no lo sé. Tengo la mejor con ella. Lo único que puedo decir es que ella ha sido re buena compañera para mi, y hacer una cosa así hablaría muy mal de mi. Me puse a pensar, porque yo a veces soy de hacer chistes, pero yo nunca me metí con el novio de ella. No sabía que estaban separados, nunca los vi separados”.

“Marcela es una mujer fuerte para que algo la lastime. Pero yo no sé qué fue lo que pasó para que dijera eso. Igual no me molestó que lo haya dicho al aire, es súper respetable. Cada uno puede hablar donde le pinte”, agregó la comediante.

