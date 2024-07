Atentado contra Donald Trump: Muy complicada la jefa del Servicio Secreto

“Como directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, asumo toda la responsabilidad por cualquier fallo de seguridad de nuestra agencia. Estamos cooperando plenamente con las investigaciones en curso. Debemos saber qué sucedió y moveré cielo y tierra para asegurarme de que un incidente como el del 13 de julio no vuelva a ocurrir”.

En uno de los pasajes más auto incriminatorios describió las falla de seguridad como "el fracaso operativo más significativo de la agencia en décadas"

Si bien no tiene planes de dimitir (hasta ahora cuenta con el respaldo del gobierno), legisladores de ambos partidos pidieron su renuncia.

Cheatle incluso reconoció que los agentes del Servicio Secreto fueron informados de un individuo sospechoso en el mitin de Trump “entre dos y cinco veces” antes de que el pistolero abriera fuego.

Varios legisladores acusaron a Cheatle de ser “ambigua” y evasiva con sus respuestas. Según Wall Street Journal, se atajó alegando que la investigación estaba recién en etapas iniciales. Otras le recriminaron: "¿Por qué estás aquí si no sabes cuantos agentes de seguridad se le asignaron ese día a Trump?".

“Parece que no respondes algunas preguntas bastante básicas. Y tomas atajos cuando se trata de proteger a una de las personas más importantes, una de las personas más conocidas del planeta”, le recriminó el congresista republicano Jim Jordan.

Asimismo, se defendió alegando que no solo había suficientes agentes sino que actuaron de forma profesional. Los miembros demócratas se sumaron a las críticas y al menos dos de ellos, Jamie Raskin y Ro Khanna, respaldaron los predios republicanos de que Cheatle renunciara.

Es que la fallas de seguridad recuerda las consecuencias del intento de asesinato contra Ronald Reagan en 1981. El entonces director del Servicio Secreto, Stuart Knight, dimitió en los meses posteriores al tiroteo.

El gobierno de Biden ordenado una revisión independiente de la seguridad en el mitin. El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional ha abierto tres investigaciones, y comisiones del Congreso han iniciado otras.

No respondió nada

Cheatle no fue capaz de responder preguntas claves: cómo pudo llegar Thomas Crooks, el tirador, hasta ese edificio, por qué no había agentes del Servicio Secreto custodiando esa zona y por qué no fue detenido cuando hubo gente que le vio con un rifle subido a la azotea.

Y, para mayor disgusto para la población y legislador, la jefa del Servicio Secreto estimó que la duración de la investigación interna será de dos meses.

“La idea de que se publique un informe en 60 días cuando el entorno de amenaza es tan alto en Estados Unidos, independientemente del partido, no es aceptable”, dijo la congresista progresista Alexandria Ocasio-Cortez . “Esto no es teatro. No se trata de maniobras. Se trata de la seguridad de algunos de los objetivos más buscados y valorados, tanto a nivel internacional como nacional, en los Estados Unidos de América”.

Hasta el momento dos fallecidos y tres heridos en el atentado a Donald Trump en Pensilvania.

Dado el historial, las actuales circunstancias y contexto electoral , parece poco probable que pueda conservar su puesto durante mucho más tiempo.

En agosto de 2022, Biden nombró a Cheatle para hacerse cargo de una agencia con un historial de escándalo. Es la segunda mujer en liderar el Servicio Secreto, se abrió camino durante 27 años antes de dejarlo en 2021 para trabajar como ejecutiva de seguridad en PepsiCo. Biden la trajo de regreso. Se incorporó al Servicio Secreto en 1995 y participó en la evacuación del ex vicepresidente Dick Cheney durante el 11-S.

