China, la obsesión de USA más allá de Donald Trump y Joe Biden

El puente

Algunos intentaron trazar una relación simbólica entre lo que sucede con la economía china y el puente derrumbado. El viernes 19/07, alrededor de las 20:40 (hora local), se produjeron fuertes tormentas de lluvia e inundaciones repentinas en el condado de Zhashui, ciudad de Shangluo en la provincia de Shaanxi, lo que provocó el colapso parcial del puente No. 2 de la aldea de Yanping en la dirección de Shanyang de la autopista Danning.

El sábado 20/07, se encontraron 7 vehículos que cayeron al río y se confirmaron 12 muertos después del derrumbe parcial de un puente de la autopista Danning debido a las fuertes tormentas y las inundaciones repentinas en el condado de Zhashui, en la provincia de Shaanxi, en el noroeste de China. Otros 18 vehículos siguen desaparecidos y hay 31 pasajeros desaparecidos. Los esfuerzos de rescate continúan, informaron los medios de comunicación.

¿Precariedad en la construcción de la infraestructura? El presidente chino, Xi Jinping, reclamó realizar todos los esfuerzos de rescate y socorro para salvaguardar la vida y la propiedad de las personas después del derrumbe, informó la agencia de noticias gubernamental Xinhua.

Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, señaló que la prioridad es ejecutar las operaciones de rescate de emergencia, no escatimar esfuerzos para buscar a las personas desaparecidas, minimizar las víctimas y gestionar adecuadamente las tareas posteriores al desastre, como consolar a las familias de las víctimas.

Pero quedan muchas dudas sobre la solidez de la ingeniería....

puente en china.jpeg Puente No. 2 de la aldea de Yanping en la dirección de Shanyang de la autopista Danning.

Coparticipación china

Agencia Bloomberg sobre aumento de impuestos y colapso de deuda en China:

"El presidente Xi Jinping reveló amplios planes para reforzar las finanzas de los gobiernos locales endeudados de China, mientras el gobernante Partido Comunista reveló su plan a largo plazo para la 2da. economía más grande del mundo.

El máximo líder de China se comprometió a permitir gradualmente que las autoridades regionales ingresen más impuestos sobre el consumo y señaló que más ingresos se trasladarían de las arcas centrales a las locales, en un documento de casi 22.220 caracteres publicado el domingo por la agencia oficial de noticias Xinhua.

El informe se publica días después de que Xi concluyera un cónclave que se celebra 2 veces por década en Beijing, donde unos 400 altos funcionarios respaldaron su visión económica. El documento de decisión indica que, si bien el líder más poderoso de China desde Mao Zedong está afinando las políticas para gestionar los riesgos, no se prevén grandes cambios en su plan general de apostar por la manufactura avanzada para impulsar la economía de su país, de US$ 17 billones.

Los vehículos de financiación de los gobiernos locales de China están luchando contra una deuda de 66 billones de yuanes (US$ 9,1 billones), mientras Beijing controla un sector que durante décadas dependió del endeudamiento para impulsar el crecimiento. Con la caída de los ingresos por ventas de terrenos debido a la caída del mercado inmobiliario, las autoridades locales necesitan encontrar formas de ganar dinero. Su déficit presupuestario combinado el año pasado fue un récord de 15 billones de yuanes (US$ 2,1 billones), y solo parece un poco menor en lo que va de año. (...)".

China proclama OK de la OMC

Global Times (Vocero del Partido Comunista Chino gobernante):

"El 9no. examen de las políticas y prácticas comerciales de China por la Organización Mundial del Comercio (OMC) concluyó el viernes 19/07 en Ginebra, Suiza. A lo largo de la sesión, la delegación china, encabezada por el viceministro de Comercio Li Fei, abordó de manera activa y exhaustiva las preocupaciones planteadas por los miembros de la OMC sobre las políticas económicas y comerciales de China, refutando firmemente cualquier acusación infundada.

Durante el examen, que se extendió del miércoles al viernes y contó con declaraciones de 71 miembros de la OMC, la delegación china defendió firmemente su posición, refutando las falsas acusaciones de "exceso de capacidad" y "coerción económica".

Reunión de la Organización Mundial de Comercio. OMC en sesión.

La parte china también enfatizó que sus políticas de subsidios cumplen con las regulaciones de la OMC y atribuyó el éxito de las empresas chinas a la competencia del mercado en lugar de a los subsidios gubernamentales.

Los miembros asistentes elogiaron los importantes logros de China en la reforma y la apertura, así como su sustancial contribución a la OMC. También expresaron su voluntad de profundizar aún más las relaciones económicas y comerciales con China, y transmitieron grandes esperanzas en el papel de China en el impulso de la recuperación económica mundial, el fomento de la cooperación práctica con las naciones en desarrollo y la defensa del sistema de comercio multilateral.

China también destacó su contribución a la transición verde y baja en carbono global y su papel en la lucha contra el cambio climático con sus nuevos productos energéticos. A pesar del rápido crecimiento en la oferta de nuevos productos energéticos, todavía están por debajo de la demanda mundial, negando las afirmaciones de "exceso de capacidad". La noción de "coerción económica" también fue descartada porque nunca ha sido y no será parte de la política comercial de China, enfatizó la delegación china. (...)".

Financial Times respondió con una nota de Brett Christopher: "No debemos confundir el éxito de China en materia de energía verde con un éxito mundial".

La Gran Guerra de los Chips

La Administración Biden considera usar las restricciones comerciales más severas disponibles si empresas como Tokyo Electron Ltd. y ASML Holding NV continúan brindando a China acceso a tecnología avanzada de semiconductores, afirmó Bloomberg.

USA considera imponer una medida llamada 'regla de productos extranjeros directos' (FDPR, por sus siglas en inglés), según personas familiarizadas con las recientes discusiones.

Respuesta de la Cancillería de China vía Global Times:

"(...) Desde hace algún tiempo, USA ha exagerado con frecuencia el concepto de seguridad nacional, ha abusado de las medidas de control de las exportaciones y ha interferido sin motivo en los intercambios económicos y comerciales normales entre empresas de otros países, dijo el portavoz.

El rápido desarrollo de la industria de semiconductores en la actualidad es el resultado de la cooperación global, no de la separación, y no es algo que Estados Unidos pueda lograr solo, dijo el viernes Zhou Mi, investigador principal de la Academia China de Comercio Internacional y Cooperación Económica, al Global Times.

Estados Unidos está abusando de su hegemonía al intentar imponer controles más estrictos a una gama más amplia de exportaciones de chips, una medida que será contraproducente para las empresas extranjeras "tomadas como rehenes" al aislarlas del gran mercado chino de chips, señaló Zhou. (...)".

ASML advirtió que los controles de exportación estadounidenses afectarían sus ventas en China en 10% a 15% en 2024, al tiempo que anunciaba resultados mejores de lo esperado para el 4to. trimestre y el año completo de 2023.

La empresa neerlandesa está atrapada en la batalla tecnológica entre USA y China por sus exportaciones de los sistemas de litografía NXT:2050i y NXT:2100i en 2023 a China.

chip chino.jpeg USA considera imponer una medida llamada 'regla de productos extranjeros directos' (FDPR, por sus siglas en inglés) a empresas de tecnología que comercien con China.

La contradicción: el mensaje de los robots

Si China se encuentra rumbo al colapso ¿cuál es la preocupación de USA? Si hay tanta preocupación podría inferirse que, quizás, USA exagere y China es un 'hueso duro de roes'. No hay otro país tan exitoso en lograr pasar de una economía rural a competir en la carrera espacial en 5 décadas.

Esta cuestión aparece en un comentario de Foreign Policy -con firma de Sam Bresnick, investigador del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown- acerca de los soldados-robots que prepara China, un producto de tecnología muy compleja:

"Estados Unidos y China celebraron recientemente su primer diálogo oficial sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Aunque es un paso en la dirección correcta , es poco probable que la reunión resuelva las tensiones bilaterales sobre el desarrollo y despliegue de sistemas militares habilitados con inteligencia artificial.

A medida que China se ha convertido en una potencia científica y tecnológica , ex funcionarios del gobierno estadounidense y personas con información privilegiada de la industria de defensa han hecho sonar la alarma de que Washington corre el riesgo de quedarse atrás, o ya está irremediablemente detrás de Beijing, en la carrera por desarrollar y desplegar sistemas militares basados en IA.

A las inquietudes latentes en Estados Unidos se suma la preocupación de que China carece de protocolos de prueba y evaluación suficientes para garantizar un uso y desarrollo responsables de la IA. Algunos observadores estadounidenses temen que Beijing adopte una actitud laxa para evitar accidentes con la IA, lo que podría tener consecuencias catastróficas tanto en el ámbito civil como en el militar.

Sin embargo, hay pocos datos disponibles públicamente que hablen sobre el estado de la contienda bilateral en torno al desarrollo y despliegue de la IA militar. Los analistas de inteligencia estadounidenses recorren canales clasificados en busca de pruebas de avances chinos, mientras que los expertos de centros de estudios analizan los efectos de los controles de exportación en la maquinaria tecnológica militar china. Sin embargo, pocos observadores, si es que hay alguno, han buscado pistas sobre las capacidades de inteligencia artificial militar de China en los escritos de los propios expertos chinos.

En un informe publicado recientemente por el Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown, que examina 59 artículos de revistas en idioma chino escritos por expertos chinos, catalogo varios desafíos tecnológicos que China parece estar enfrentando a medida que integra la IA en sus sistemas militares.

robots-chinos.webp A medida que China se ha convertido en una potencia científica y tecnológica , ex funcionarios del gobierno estadounidense y personas con información privilegiada de la industria de defensa han hecho sonar la alarma de que Washington corre el riesgo de quedarse atrás.

Los artículos que revisé fueron escritos por una variedad de expertos, incluidos aquellos afiliados al Ejército Popular de Liberación o que trabajan en empresas del complejo militar industrial de China. Además, la mayoría de los artículos fueron publicados en revistas administradas por universidades afiliadas al EPL o actores importantes en la industria de defensa china, como la Corporación de Ciencia e Industria Aeroespacial de China y la Corporación de la Industria de Aviación de China. Las revistas se publican en chino mandarín y profundizan en temas altamente especializados. En resumen, su audiencia principal está compuesta por otros expertos en el aparato de seguridad de China. Como tal, son una fuente útil de información sobre las percepciones de los analistas chinos sobre las propias capacidades de inteligencia artificial militar de China.

Si bien la IA militar se ha convertido en algunas partes en sinónimo de sistemas de armas autónomas letales, los expertos chinos cuyos escritos revisé señalan desafíos asociados con muchos de los componentes que, al conectarse entre sí, formarían una “cadena de muerte” habilitada por IA, o la serie de procesos y decisiones que van desde la identificación de una amenaza hasta el ataque final contra ella.

Por ejemplo, los expertos señalan que el EPL sigue teniendo dificultades para recopilar, gestionar y analizar datos militarmente relevantes. Dado que China no ha librado una guerra en más de 40 años, varios analistas chinos afirman que el EPL tiene escasez de datos y depende de los ejercicios militares para generar recursos de datos complementarios.

Para complicar aún más el panorama, algunos académicos afirman que los datos militares de China a menudo se registran manualmente y no se digitalizan lo suficiente. "Se conservan principalmente archivos en papel", explican dos analistas de la Academia Naval de Dalian. Por último, algunos expertos señalan que los recursos de datos del EPL están compartimentados, lo que dificulta que los distintos servicios, armas o unidades accedan a los datos de otros.

Los expertos también señalan desafíos como el desarrollo de sensores de última generación capaces de recopilar información del campo de batalla y crear enlaces de comunicaciones de baja latencia y gran ancho de banda con capacidad suficiente para transmitir datos generados por sensores para un análisis habilitado por IA que podría informar la toma de decisiones.

Pero sus preocupaciones no terminan ahí. Los analistas describen cómo las redes informáticas en las que se almacenan los algoritmos siguen siendo vulnerables a los ciberataques. Como es difícil detectar las intrusiones cibernéticas, los expertos señalan que los militares podrían no confiar en los sistemas de IA, ya que los adversarios podrían manipular los algoritmos o alterar los datos, comprometiéndolos así.

Por último, los analistas chinos señalan los problemas asociados con las pruebas y evaluaciones de los sistemas militares basados en IA y la formulación de estándares militares. En relación con las pruebas, algunos expertos chinos afirman que Beijing carece de las prácticas de prueba y evaluación necesarias para garantizar que los sistemas de IA se comporten como están diseñados. Algunos sostienen que unos sistemas que no se han probado lo suficiente podrían causar accidentes y otros problemas de seguridad.

Los riesgos de la IA

Las normas son importantes porque garantizan que los sistemas desarrollados por diferentes empresas puedan comunicarse y trabajar correctamente entre sí. Sin esas normas, el EPL podría encontrarse con sistemas de IA que no sean totalmente interoperables, lo que podría limitar su eficacia en guerras futuras. Los académicos del Instituto de Ingeniería de Sistemas de la Industria de Construcción Naval de China, por ejemplo, señalan que “los equipos marítimos no tripulados están [avanzando hacia] un desarrollo individual… sin un diseño general y una integración de capacidades, los equipos no tripulados caerán inevitablemente en condiciones de dispersión y caos”.

Estos problemas son similares a algunos que puede estar afrontando el Departamento de Defensa de Estados Unidos, incluidos los relacionados con la gestión de datos militares, la modernización de las redes de datos y comunicaciones y la garantía de que los sistemas de IA sean resilientes y eficaces en futuras guerras de alta intensidad. Estos problemas son similares a algunos que puede estar afrontando el Departamento de Defensa de Estados Unidos, incluidos los relacionados con la gestión de datos militares, la modernización de las redes de datos y comunicaciones y la garantía de que los sistemas de IA sean resilientes y eficaces en futuras guerras de alta intensidad.

Sin embargo, estas no son las únicas preocupaciones que comparten los expertos estadounidenses y chinos en torno al uso de la IA militar. Contrariamente a muchos debates en Estados Unidos sobre las opiniones de China sobre los riesgos de la IA, muchos de los expertos en defensa chinos albergan inquietudes sobre los posibles peligros que se derivan de los sistemas militares habilitados con IA.

Sin el uso responsable de sistemas de IA suficientemente confiables, varios expertos sostienen que será difícil asegurar la eficacia de la IA en contextos militares, garantizar la confianza de los militares en la tecnología, gestionar los riesgos de errores de cálculo y escalada, y mantener la seguridad e integridad de los sistemas militares habilitados por IA.

Algunos académicos sostienen, por ejemplo, que el uso de armas autónomas dotadas de inteligencia artificial podría provocar el estallido y la escalada de guerras. Dos expertos de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa, afiliada a la Comisión Militar Central, señalan que “si esas armas se utilizan plenamente en el campo de batalla, pueden provocar la escalada de conflictos y amenazar la estabilidad estratégica”.

Sin embargo, otros sostienen que los desafíos relacionados con garantizar la explicabilidad y la fiabilidad de los sistemas basados en IA harán que el despliegue de estos sistemas se “retrase hasta que los militares crean que el sistema de IA es más fiable que el sistema existente”. Los autores, de una empresa de la base industrial de defensa china, sostienen que “los militares no confían en los sistemas basados en IA más allá de la realización de una tarea específica”. (...)".

--------------------------------------------------------------

