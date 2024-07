El supuesto creador de Fútbol Libre contó su verdad sobre los partidos pirata

"No me considero un héroe": habló el supuesto creador de Fútbol Libre

Esos fueron los motivos principales por los cuales la Justicia ordenó ponerlo en libertad. Hasta el momento no había hablado, pero, a partir de un video que se difundió por redes sociales, ahora se le puede poner voz y rostro al joven mendocino. En diálogo con el sitio de noticias Filo News, Ezequiel Ponce, dijo: "No me considero un héroe. Mi único propósito es que la gente pudiera ver los partidos como yo hacía".