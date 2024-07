Javier Milei quiere despegarse de Alberto F.: ¿Irá la Selección a Casa Rosada?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1812701031056249171&partner=&hide_thread=false VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!

SOMOS CAMPEONES OTRA VEZ...!!! pic.twitter.com/QpEpxqdEgd — Javier Milei (@JMilei) July 15, 2024

"Gritamos como locos"

En diálogo con Mitre, desde Guayaquil, Ecuador, Javier Milei reveló que estalló de alegría en el grito de gol de Lautaro Martínez.

"El gol de Lautaro fue impresionante. Así que feliz, feliz, feliz. Mi grito de gol no entra en los cánones de definiciones normales, pero hagamos de cuenta que no pasó", llegó a decir.

Por su parte, Caputo, que se sumó a la entrevista, aportó: "Gritamos como locos acá. Se sufrió un poquito, pero fue un partidazo tremendo. Estos tipos son unos campeones realmente. Son un equipo, no hay egos. Los que entran, entran con las mismas ganas".

Y sumó: "El partidazo que jugaron Nico González y Paredes, impresionante. Un alegrón enorme". También se lamentó por la lesión de Lionel Messi: "Verlo llorar así a la Pulga te parte el corazón. Pero, por suerte, tiene todo el equipo atrás, son unos fenómenos, se merecen todo".

image.png Luis Caputo y Javier Milei, de regreso a Argentina luego de la gira por Estados Unidos. (Foto: Infobae).

En diciembre de 2022, luego de que la Selección Argentina venciera a Francia en el Lusail Stadium de Qatar y pasara a la eternidad como Campeones del Mundo, regresó al país para festejar con la gente el título que se hizo desear por 36 largos años. El combinado de Lionel Scaloni había recibido una invitación por parte del Gobierno de Alberto Fernández para acercarse a la Rosada, que terminó siendo declinada (lo que les valió una dura crítica del oficialismo en aquel entonces).

En plena caravana de Argentina campeón, Claudio Tapia, presidente de AFA, escribió en su cuenta de Twitter;

"Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de Seguridad Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino", en señal encriptada contra Aníbal Fernández, ex Ministro de Seguridad de la Nación y también contra Alberto Fernández -o directamente contra todo el 'Albertismo'-.

image.png Alberto Fernández se quedó con las ganas de la foto con Messi & los Campeones del Mundo.

"La cercanía de (Alberto) Fernández con Luis Segura, el antecesor de Chiqui, es otro condimento que no pega entre ambos, ya que el ex responsable de Argentinos Juniors no se fue bien de Viamonte 1366. De todos modos, Tapia puedo hacerse fuerte al frente de la AFA, a pesar de que también en 2021 vivió otra gambeta presidencial: Alberto inauguró el Madre de Ciudades, donde se jugarían las Eliminatorias, pero nunca posó para la foto con Chiqui", detalló Diario Olé en diciembre de 2022.

¿Aceptará la Selección Argentina la invitación de Javier Milei?

De momento no hay indicios de que la Selección bicampeona de América aceptara o rechazara el ofrecimiento de Milei. Algunos rumores (más humorísticos que otra cosa) ubican a Lionel Messi y a Emiliano Dibu Martínez como dos referentes del plantel acérrimos de las ideas libertarias. Pero sólo eso. Rumores. Memes. Poco más.

Incluso; en redes sociales, cada vez que se vincula al seleccionado nacional de fútbol con asuntos políticos, se bromea con los ideales de Lisandro Martínez, contrarios a los de la actual gestión.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1181320950828163072?lang=es&partner=&hide_thread=false "Lisandro Martínez":

Por su tweet y respuestas sobre Mauricio Macri y la situación del país pic.twitter.com/3frnOKUqb0 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 7, 2019

La negativa a Alberto Fernández marcó un hito en la historia del país por tratarse del primer presidente argentino en la historia en no haber recibido a un plantel Campeón del Mundo. Sin embargo, las distancias entre Javier Milei y Chiqui Tapia son difíciles de acortar...

