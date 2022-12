Contra Mariano Closs y Oscar Ruggeri, los K buscan "la foto"

¿Me explica alguien los antecedentes de Ayala para ser parte del cuerpo técnico? ¿Alguien me explica los antecedentes de Walter Samuel para ser parte de un cuerpo técnico de la Mayor? Y ni hablemos de alguien que no tiene trayectoria como técnico ni en la Primera D, para ser técnico de la Selección Mayor ¿Me explica alguien los antecedentes de Ayala para ser parte del cuerpo técnico? ¿Alguien me explica los antecedentes de Walter Samuel para ser parte de un cuerpo técnico de la Mayor? Y ni hablemos de alguien que no tiene trayectoria como técnico ni en la Primera D, para ser técnico de la Selección Mayor