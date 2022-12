image.png

Desde el entorno de Fernández se habían comunicado con Tapia durante el sábado 17 de diciembre para organizar los festejos por haber llegado a la final, cuando la ilusión estaba a flor de piel para que Scaloni y Messi consiguieran la Copa del Mundo.

En las últimas horas, cuando todo el país esperaba feriado nacional para el lunes 19 de diciembre, desde Casa Rosada redoblaron esfuerzos para convencer al equipo pero no lo consiguieron. No habrá foto de Alberto Fernández con la Scaloneta en la Casa Rosada y no será el presidente quien lidere los festejos junto al plantel. Los jóvenes entienden que los protagonistas del esfuerzo deportivo son ellos y no hay grieta que valga.

Ampliaremos...