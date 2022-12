“Era más frentetodista que albertista”, remarcó una fuente de la órbita nacional a dicha comunicadora.

Esta nueva renuncia se dio luego de la salida de Julián Leunda como jefe de asesores del presidente por el escándalo desatado a partir del chat filtrado entre jueces, exagentes de inteligencia, empresarios de medios y funcionarios del gobierno porteño, quienes buscaban ocultar un viaje que hicieron juntos a la estancia de Joe Lewis, en Lago Escondido.

Según el medio K, Página12, en el chat, uno de los empresarios de medios decía: "Gente: me acaba de llamar Julián Leunda. Parecía que hubiera venido con nosotros. Me dice textual: 'quieren que salgamos a hablar de esa mesa y mi jefe me dijo hay que estar ahí no matarla! Jaja' Me hice el boludo. Le dije: 'me parece una operación, pero tenés razón!! Jaja'. Me aseguro que no sale nada en los medios de De Souza". Luego, el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D Alessandro, agregó: "A mí también me llamó en los mismos términos y aclarándome que no piensan dar el tema. Veremos". Por último, el juez federal, Carlos Mahiques, detalló: "Me llamó Leunda. Me aseguró que bajó el tema".

Fernández intentaba evitar nuevas renuncias hasta 2023 pero ni sus asesores obedecen.

Este domingo 18 de diciembre, cuando el reloj toque las 00:00, será los jugadores de la Selección Nacional quienes se encarguen de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, de cara a la final de Copa del Mundo, Qatar 2022, desde las 12. La iniciativa fue de la AFA.

La pregunta por estas horas es qué hará el mandatario a partir del resultado de Argentina vs. Francia en términos políticos y comunicacionales: ¿aprovechará para reconstruir la unidad nacional o lo usará de trampolín para relanzar la grieta?

En tanto, algunos peronistas ya decidieron:

image.png

2 datos de color antes del partido:

image.png

image.png

