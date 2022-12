Tinelli en Qatar mientras la AFIP lo caza y LaFlia se funde

Y analizó: "Si uno lo pasa a dólar, a un dólar oficial, no parece ser una cifra impagable para Marcelo. Pero un Marcelo quizás, y en término de AFIP, un poco 'desprolijón' para sus cuentas personales".

MILITATE ESTA, KUMPA: Tinelli estaba flojito de papeles y le tiene que pagar 24 millones al AFIP

Por otro lado, la periodista agregó algunos datos referentes a las internas de LaFlia:

Se suma esto también a algún problema con los empleados de LaFlia (...) Hasta horas de la tarde de ayer, había dificultades para el cobro de los sueldos de noviembre, creo que habían cobrado la mitad, todavía no había fecha de pago para lo que restaba y algún signo de interrogación en relación a las cuentas de la empresa, que tuvo un año complicado en materia de números de audiencia y, por ende, también en materia de comercialización Se suma esto también a algún problema con los empleados de LaFlia (...) Hasta horas de la tarde de ayer, había dificultades para el cobro de los sueldos de noviembre, creo que habían cobrado la mitad, todavía no había fecha de pago para lo que restaba y algún signo de interrogación en relación a las cuentas de la empresa, que tuvo un año complicado en materia de números de audiencia y, por ende, también en materia de comercialización

Vuelve un clásico: Marcelo Tinelli denunciado por sueldos

Ya en febrero, uno de los empleados de LaFlia realizó una denuncia pública contra la empresa. Fue Luis Escobar, un miembro del equipo del difunto programa Hogar Dulce Hogar, quien a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram declaró que la productora que regentan Tinelli y Pablo Chato Prada.

"Estuve trabajando en un programa de televisión donde no nos pagaron y estamos trabajando desde noviembre y no nos pagan ni siquiera un sueldo. Seguramente, vamos a terminar con carta documento y todo eso", declaró Escobar, quien además indico que es mejor no vincularse laboralmente con la empresa liderada por Marcelo Tinelli.

https://twitter.com/RatingLucca/status/1491101382631632896 ESCÁNDALO



Luis Escobar, coach de #HogarDulceHogar, acusa a @laflia_ok de no pagar los sueldos del programa desde NOVIEMBRE.



Además, cuenta que hay malos tratos desde la productora y que habrá conflictos legales. pic.twitter.com/WFVVb3vXuu — (@RatingLucca) February 8, 2022

Del mismo modo, este conflicto también se presentó en durante el período en que Ideas del Sur, la productora fundada por Marcelo Tinelli, era propiedad del Grupo Indalo. En ese momento, hubieron diversos reclamos por parte de integrantes de la empresa, como los bailarines de ShowMatch, por no cumplir con los plazos de los salarios ni tampoco brindarles cobertura de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

---------

Más contenido en Urgente24:

Sospechas en Gran Hermano que salpican a ex intendente K

Neumáticos: El SUTNA se prepara para parar todo el 21/12

Alarma en Qatar 2022: ¿Qué es el "virus del camello"?

Gran Hermano 2022: Quiénes son los nuevos participantes

Furia de Milagro Sala: Desoye a Cristina e insinúa traición de Wado de Pedro