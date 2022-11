El Trece le echa la culpa a Tinelli pero mantiene su formato

image.png Manuel Wirtz.

Ante esto, lo que resulta evidente es que en el canal propiedad del Grupo Clarín aún no se percataron de que, más allá de la imagen pública que tenga Tinelli, el bajo rating de Canta conmigo ahora no se debió a su presentador, sino a que al público no le interesó. Y es que este tipo de formatos ya se han agotado por completo. Pruebas hay de sobra, por ejemplo, el caso de La Voz Argentina, certamen de canto por antonomasia.

Si bien la final de la segunda temporada promedió 16 puntos y logró picos de 19.9, hay dos cuestiones a considerar: por un lado, se trata de un ciclo consolidado que supo ser lo más visto de la televisión en 2021, y por otro, las últimas métricas no pueden siquiera compararse con las de la conclusión de la primera temporada, que obtuvo un promedio de 24 puntos.

Los programas que cumplen con la fórmula de "personas cantando" cada vez captan menos la atención de la audiencia, mientras que reality shows del tipo de Gran Hermano recuperan su protagonismo. Nobleza obliga, El Trece también parece haber advertido esto, puesto que también han puesto en marcha las grabaciones de la nueva edición de El Hotel de los Famosos.

