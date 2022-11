Un espejismo: River, Boca y un precedente histórico

image.png Martín Demichelis.

"El entrenador del segundo equipo Martín Demichelis dejará el FC Bayern y regresará a su Argentina natal para asumir el cargo de entrenador de River Plate en Buenos Aires", aseguró, mediante un comunicado, el poderoso club alemán.

Martín Demichelis, quien deja la conducción del Bayern Munich II, estableció: "Es difícil contener las emociones después de todos estos años en el último partido. Tengo que agradecer a tanta gente estos tres años y medio como entrenador en este club, en Múnich, mi segunda casa. Empecé aquí como entrenador sub 19 junto a Danny Schwarz y Stefan Buck y luego me hice cargo de los aficionados. Fue un momento increíble y aprendí mucho".

Por su parte, Hasan Salihamidi, director deportivo de Bayern Múnich, manifestó: "Martín ha recibido una oferta para convertirse en entrenador de uno de los clubes más importantes de Sudamérica. No queríamos negarle esta gran oportunidad y hemos accedido a su petición de rescindir su contrato. Sin embargo, lamento su marcha".

https://twitter.com/FCBayernES/status/1592133778792660994 El #FCBayern y Martín Demichelis han acordado que el entrenador del segundo equipo se traslade a su club formación, el @RiverPlate de Buenos Aires, a petición propia, para asumir el cargo de entrenador principal. Su sucesor será Holger Seitz.



https://t.co/92bzgSrBkU pic.twitter.com/vDLR8eJqPC — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 14, 2022

Los números de Demichelis como DT de Bayern Munich

20 partidos dirigidos

Ganó 9,

Empató 5, y

Perdió 6.

El Boca de Ibarra

Si bien el Negro sacó campeón al Xeneize en la última Liga Profesional de Fútbol (LPF) y su continuidad en el cuadro azul y oro aún no está confirmada, varios rumores indican -firmemente- que seguirá al frente del barco, pero por ahora no existe información oficial.

Con todo el respeto para Ibarra, quien tomó un fierro caliente cuando no habían opciones y Román hacía malabares. Eso no quita que, puertas adentro, debiera hacerse una evaluación y tratarlo al ex lateral derecho como lo que fue en estos meses: un interinato. Ni más ni menos.

En estos cuatro meses del 'Ciclo Ibarra', no se ha notado ninguna idea clara de juego. Nada de jugadas preparas, ni movimentos al espacio para despistar a los defensores rivales, ni tampoco grandes asociaciones. Los de la Ribera ganaron la mayor parte de los partidos por sus propios apellidos, genialidades o por esa "suerte de campeón" que hay que tener en la vida (o en los torneos).

Los xeneizes tropezaron en el epílogo del año con un doblete de caídas: una vs. Patronato en las semifinales de Copa Argentina; y otra en la final del Trofeo de Campeones ante Racing.

image.png Hugo Ibarra.

Los números de Ibarra como DT de Boca

25 partidos dirigidos:

Ganó 15,

Empató 5 (una derrota por penales), y

Perdió 5.

Además, marcó 29 goles y le hicieron 22, con 11 vallas invictas registradas.

Tanto Boca como River serán conducidos técnicamente por DT's sin recorrido en la Primera División. ¿Serán las grandes apuestas para el 2023?

Más contenidos en Urgente24

Vendehumo Pepe Gil Vidal y el Apocalipsis según TN

Cuándo terminan las clases en caba y provincia 2022

¿Se queda o se va? Alfredo Leuco definió su futuro en LN+

Lionel Scaloni sorprendió a todos: Quién sería el reemplazante de Lo Celso

Carpetazos en las Fuerzas Armadas orquestados por CFK