Vendehumo Pepe Gil Vidal y el Apocalipsis según TN

Esto quedó demostrado en la pantalla de Artear / Grupo Clarin, en ese momento dividida en 4, cuando los otros 2 irrelevantes hablaban y Gil Vidal permanecía en silencio hasta que alguien lo convocó a hablar y éste dijo, irónico, que "la prensa oficial rusa a veces era tan ridícula que estaba diciendo que los misiles caídos eran de Ucrania disparados por la defensa antiaérea".

Funciona así: Rusia dispara misiles, los radares de Ucrania dan el alerta y suenan las sirenas para que la población se refugie y dispara su defensa antiaérea para intentar interceptar los cohetes enemigos antes que alcances sus objetivos, que en este caso era la infraestructura crítica o esencial de la red eléctrica ucraniana.

La 'maldita' prensa oficial rusa estaba afirmando que algunos cohetes disparados por la defensa antiaérea de Ucrania habían quedado fuera de control y, por ejemplo, terminaron en la frontera con Polonia, y esto surgía del análisis de las imágenes de los trozos de misiles subidos por polacos a las redes sociales Twitter y Telegram por personas en el lugar de la tragedia. Para Gil Vidal esto era inadmisible porque él estaba convencido de que los rusos habían bombardeado Polonia.

¿Qué fue lo que lo llevó a esa conclusión? ¿Información o presunción? ¿Análisis de la información o militancia en el conflicto? ¿Llamar la atención del público por más rating o anticipar el Armagedon?

Es cierto que, en ese momento, CNN -Gil Vidal trabaja en CNN Radio también- compartía la experiencia desinformativa de TN pero CNN, tan vinculada al Pentágono en estos temas, hace mucho tiempo que perdió credibilidad en USA. Hasta resignó su liderazgo como canal de noticias. No obstante Urgente24 estaba siguiendo de cerca el desarrollo de la noticia en Financial Times, que es tan rusofóbico como CNN pero mucho más serio, y The Wall Street Journal, y ambos medios andaban con extrema cautela, en especial porque el Pentágono no confirmaba las especulaciones provenientes de Polonia.

Varsovia es profundamente anti Moscú, inclusive desde antes de la URSS, y quedó corroborado en su alegría -filtrada en un tuit- por la destrucción de los gasoductos NordStream, cuando un funcionario felicitó a USA, y luego hubo que desmentirlo.

En un día en que la prensa polaca informaba que había vuelto a subir la tarifa de la energía eléctrica porque aumenta el precio del gas natural, había 'mar de fondo'. Y resultó que Rusia había atacado unos 100 objetivos en Ucrania. A la especulación polaca se subieron de inmediato Lituania y Estonia, 2 pequeños países bálticos que alguna vez sufrieron la URSS y que exigen que la OTAN declare la guerra a Rusia.

La ola informativa era una tentación, en parte porque la desinformación es parte de toda guerra, y no tiene costos. En TN insistían en una reunión extraordinaria de la OTAN para tomar decisiones extremas, y así fue como llamaron al periodista halcón Jorge Castro, pionero en la escuela informativa de catástrofes de Gil Vidal, para que también explicara la inminencia de la ampliación de la guerra aunque Castro les bajó un cambio: se invocaría el artículo 4 y no el artículo 5 del Tratado de Washington, o sea ronda de consultas en vez de acción directa de represalia.

En tanto, en Bali (Indonesia), en horas de la madrugada, habían despertado al octogenario Joe Biden para solicitarle que tomara decisiones: muchísima gente interesada en provocar el tsunami bélico justo cuando ha comenzado a debatirse la posibilidad y los límites de un regreso a la mesa de negociaciones que quedaron interrumpidas en Estambul (Türkiye) porque ya hay coincidencias en que este conflicto es una estupidez total y provoca consecuencias negativas en todo Occidente, pero en la Unión Europea en particular. (Y en los contribuyentes estadounidenses, que ahora aportarán US$ 37.500 millones más a Ucrania que bien podrían ayudar a compensar problemas domésticos en su país.)

Al final, Polonia afirmó que no tenía datos concluyentes de que fuesen cohetes rusos, o sea estaba aceptando que eran cohetes ucranianos fuera de control pero Ucrania es aliado y entonces hay que 'bancar' los 2 muertos.

Luego, el Ministerio de Defensa ruso difundió un comunicado:

"Las fotografías de los restos, publicadas en Polonia en la noche del 15 de noviembre, encontradas en el asentamiento de Przewoduv, fueron identificadas inequívocamente por expertos rusos del complejo militar-industrial como elementos de un misil guiado antiaéreo del aire S-300. sistema de defensa de las fuerzas aéreas de Ucrania”, y se agregó que todos los ataques habían sido a no menos de 35 kilómetros de la frontera con Polonia (precisamente, especulando con un acontecimiento similar al que ocurrió).

Algo más: "(...) También queremos enfatizar que durante el ataque masivo del 15 de noviembre con armas de alta precisión contra objetos en el territorio de Ucrania , no se llevó a cabo un solo ataque con misiles contra objetos en la ciudad de Kiev” (...)", o sea que la destrucción en zonas residenciales de Kiev exhibida por Ucrania, siempre según Rusia, fue consecuencia de los misiles de la defensa antiaérea propia.

¿Quién hizo la diferencia en esta controversia? Joe Biden.

La Casa Blanca dijo a The Wall Street Journal que, según datos preliminares, el cohete caído en Polonia fue disparado por la defensa aérea ucraniana.

De todos modos, Polonia convocó a la OTAN para el 17/11. Mikhail Podolyak, asesor de la oficina del presidente de Ucrania, afirmó en Twitter: “No es necesario buscar excusas y posponer decisiones clave. Es hora de que Europa cierre el cielo sobre Ucrania. Por su propia seguridad también”.

En definitiva, para Urgente24 fue una operación de inteligencia de Ucrania / Polonia para intentar algo que ya ocurrió en el pasado y no prosperó que fue el cierre del cielo sobre Ucrania, y así impedir los misiles rusos que destrozan la infraestructura ucraniana. Esa operación de inteligencia no tuvo el acompañamiento o no fue comunicada previamente al gobierno estadounidense, que estaba empeñado en provocar que Ucrania se siente a la mesa con Rusia.

Queriendo o no Gil Vidal participó de esa desinformación desde la pantalla de TN. El deber de un periodista es la veracidad informativa. Los militantes tienen otro decálogo. Cada uno elige de qué trabaja.

