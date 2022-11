Lionel Scaloni sorprendió a todos: Quién sería el reemplazante de Lo Celso

Las mejores declaraciones de Lionel Scaloni

Por qué la Selección Argentina no tiene presión en Qatar 2022: "No tenemos presión porque es fútbol. Vamos a jugar un Mundial, somos conscientes de lo que representa para Argentina, pero no deja de ser un deporte. Por eso creemos que tenemos que salir a hacer nuestras cosas, de la manera que sabemos jugar. Después habrá un montón de imponderables. El ejemplo del 2002 es muy claro, Argentina hizo las cosas mucho mejor que el rival y se quedó afuera. El premio fue que la gente entendió que ese grupo siempre dio la cara y no se merecía ir así. Pero el fútbol tiene esas cosas. Hay maneras y maneras y nosotros intentaremos dar el máximo a nuestra manera. A partir de ahí, puede pasar cualquier cosa".

Y agregó: "Más que decir que el Mundial lo ganan los equipos que defienden bien, digo que lo ganan los equipos inteligentes, cautos, que saben cuándo atacar, cuándo defender. Raramente lo gana un equipo que avasalla, que está constantemente en campo contrario. Raramente. Eso lo tenemos claro y nos tenemos que adaptar a eso. La inteligencia forma parte del fútbol. Si no nos conviene o no nos viene bien, en algún momento tendremos que hacer otra cosa. Le daremos una vuelta para ver si nos conviene llevarlo adelante o no".

La importancia de dirigir un Mundial: "Son momentos para disfrutar. Claro que es un sueño. Pero no me cargo de ninguna responsabilidad. Lo importante es la imagen que podamos dejar".

"De la misma manera que cuando asumimos, lo hicimos siendo jóvenes. Somos un grupo técnico joven que no pensamos, ante la primera llamada dijimos que sí, no tuvimos ninguna duda. Creemos que es espontáneo, es nuestra manera de ser. Hay que disfrutarlo y no cargarse de un peso innecesario. Si me pongo a pensar que soy el más joven... siempre hay un DT más joven y esta vez me tocó a mí. Estoy feliz, contento de poder estar al frente de este gran grupo".

image.png Lionel Scaloni, esta mañana argentina en conferencia de prensa. (Foto: Reuters).

La situación de los 'tocados' en la Selección Argentina: "Nicolás Tagliafico entrenó aparte porque jugó el otro día y venía cansado, el viaje. Preferimos que no entrene pero no tiene ningún problema, en principio estará disponible".

"Marcos Acuña se perdió los últimos partidos de su equipo, viene arrastrando un problema, creo que tuvo un golpe en el gemelo. Lo evaluaremos en el entrenamiento".

"Cuti Romero está bastante bien. En el entrenamiento de hoy haremos algo un poco más exigente pensando en mañana. Ahí sabremos si estarán disponibles. No arriesgaremos a ninguno, no queremos problemas a futuro", concluyó.

El equipo para el amistoso ante Emiratos Árabes: "En cuanto a cómo llegan, es un tema de preocupación. Hasta anoche, no teníamos el plantel completo. Todavía no entrenamos. Ahora en el entrenamiento decidiremos qué equipo saldrá a la cancha. Tiene que ser un equipo de garantías físicas sobre todo. No tomaremos ningún riesgo, no tiene ningún sentido. Radicará mucho en lo que nos digan los jugadores, a partir de ahí confirmaremos el equipo. Será la primera vez que saquemos un equipo con el cual pensaremos más en el futuro, en el plano físico en este caso, que la realidad dentro de una semana".

Sobre Lionel Messi:

Lo veo como siempre. Bien, con ganas de disfrutar el Mundial. Disfrutando de sus compañeros, de los entrenamientos, de la estadía Lo veo como siempre. Bien, con ganas de disfrutar el Mundial. Disfrutando de sus compañeros, de los entrenamientos, de la estadía

El reemplazante de Giovanni Lo Celso

Es el tema del millón. El mediocampista del Villarreal era una fija dentro del once titular de la Selección Argentina por sus exluyentes características respecto de sus compañeros.

El ex Rosario Central sufrió un desprendimiento del bíceps femoral, en el duelo entre el 'Submarino Amarillo' y el Athletic Bilbao, el pasado domingo (30/10). En un principio se creyó que su lesión era 'algo menor'. Sin embargo, terminó siendo todo lo contrario.

¿Cómo se lesionó Giovanni Lo Celso? El futbolista de 26 años quiso ensayar un taco en el duelo de ante Athletic Bilbao, por la Liga de España. Imediatamente, sintió el dolor en la parte posterior de su pierna. Así, Gio debió ser reemplazado por el delantero senegalés Nicolás Jackson y será baja en la Scaloneta.

image.png Giovanni Lo Celso, baja en Qatar 2022.

16 días después del infortunio sufrido, Lionel Scaloni se refirió al gran interrogante que acecha a la Argentina: el reemplazante de Lo Celso. Ante la consulta, el nacido en Pujato contestó:

"Hemos jugado sin él. A nivel futbolístico, no tenemos un jugador similar a él. Pero cuando no ha estado, han cumplido los que han estado. Dependerá mucho de lo que busquemos en cada partido: alguna vez será un interior, otras un extremo metido adentro y hasta un delantero jugando ahí".

Ante las palabras del mandamás argentino, se abrió un abanico de posibilidades para pensar y analizar, que van desde Alexis Mac Allister hasta Ángel Di María y Julián Álvarez, considerando la probabilidad de incluir un delantero extra en el armado del equipo.

Todo está en manos de Lionel Scaloni. Solo resta esperar para enterarnos de su próximo movimiento ajedrecista.

image.png Misterio por el reemplazante de Lo Celso. ¿Será un volante o un delantero?

Más contenidos en Urgente24

¿Se queda o se va? Alfredo Leuco definió su futuro en LN+

Javier Milei coquetea con el campo (y tiene chance)

En Qatar 2022, solo crocantes: Turistas preocupados por billetes de dólar

Record: Cristiano Ronaldo pudrió dos vestuarios en dos días

Jorge Asís: "Hay una massadependencia"