Jorge Asís: "Hay una massadependencia"

Entonces fue cuando profundizó sobre el peronismo y sus diversas vertientes analizándolas en un contexto de severa crisis.

El peronismo se recicla permanentemente. Lo que menos recomendaría a muchos optimistas que ya casi juran es subestimar al peronismo. Y no les creas cuando dicen que se van a recluir en la provincia de Bs. As y ya dan por perdida… no es así

"El antiperonismo define al líder del peronismo"

Asís también se detuvo a analizar que las duras críticas de medios opositores a CFK terminan por posicionarla como candidata presidencial, al igual que los medios oficialistas hacen con Macri.

"El peronismo siempre te prepara una bala de más. Hoy tenés a Massa, muy bien posicionado que sabiamente dice que no va a ser; la doctora (CFK) que es la candidata natural, es la que te asegura por lo menos un 30, 35% y que tiene a su favor la crítica despiadada de muchos medios de comunicación que en el fondo lo que hacen es tenerla presente”.

Sin embargo las encuestas sugieren otra cosa. En estudio de CB consultora de octubre Sergio Massa obtuvo (56,0%). Incluso por debajo de Alberto Fernández (57,2%) y de Cristina Kirchner (56,4%)

Pero el politólogo precisó: “El kirchnerismo se termina con la muerte de Néstor. Desde ahí en adelante podés hablar de peronismo en una versión cristinista y con una cierta legitimidad porque en el peronismo, el jefe es de quien se habla. Como decían los antiguos peronistas son los gorilas los que deciden quien es el jefe del peronismo.El antiperonismo define al líder del peronismo. A veces la diatriba, la adversidad te instala”.

Luego durante la entrevista lanzó polémicos comentarios. “Las cosas no andan tan mal en Argentina como creemos”. Y trató de justificar: “Hay provincias que tienen lugares donde se vive casi como en el primer mundo o mejor. Yo, que doy charlas por todo el país, he estado en Córdoba donde se huele el dinero. ¿Por qué crees que los gobernadores no quieren ser presidentes? Porque en las provincias está mucho mejor. El problema es la provincia de BS. As, el conurbano, el gran córdoba el gran Rosario…".

Asimismo criticó la instalación de diversos medios que pretende polarizar el escenario electoral entre CFK vs Macri 2023. “Si es Macri y puede ser la doctora, es una contienda de pasado que tiene que ver con el fracaso, puede ser viable pero no aconsejable para la Argentina. Son dos figuras que tienen excesiva resistencia. En un país donde hay extrema beligerancia, volver a los titulares sería un error”.

De todas formas opinó que el PRO “tiene buenos candidatos” .“Me parece muy viable Horacio Rodríguez Larreta. Hay algo que molesta en el PRO cuando habla del consenso del 70% y tiene razón. Lo que tiene Larreta es el no conflicto".

Por último cerró con ciertos elogios al libertario Javier Milei: “Es un tipo inteligente que hace política desde la anti política, recurso que le puede servir un año más. Él cree que puede hacer lo de Cavallo y Menem sin el partido justicialista que te respalde. Es bastante difícil. Hoy te diría que el peronismo, el FdT, necesita así uno fuerte. Es un problema Milei”.

