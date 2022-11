El colapso y posible quiebre de uno de los exchanges más grandes de criptomonedas, FTX, puso a temblar todo el mercado, el cual, se vio prácticamente obligado a realizar una batería de anuncios y comunicaciones con el fin de frenar con la corrida cripto. En ese sentido, Bloomberg especificó, gracias a los datos relevados por CryptoQuant, que en la semana del domingo 6 de noviembre al domingo 13 de noviembre, los usuarios habían retirado un valor neto de US$ 3,7 mil millones en Bitcoin y US$ 2,5 mil millones en Ether. En este sentido, también destacaron el número de retiros de monedas estables -stablecoins-, número que ascendió a más de US$ 2 mil millones.