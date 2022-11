Corralito cripto: Imposible retirar fondos de las cuentas

Estamos conmocionados y consternados por las noticias sobre FTX y Alameda. Nosotros, como el resto del mundo, nos enteramos de esta situación a través de Twitter. Dada la falta de claridad sobre el estado de FTX.com, FTX US y Alameda, no podemos operar como de costumbre. Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo proteger a nuestros clientes y sus intereses. Hasta que haya más claridad, estamos limitando la actividad de la plataforma, incluida la pausa de los retiros de clientes según lo permitido por nuestros Términos. Compartiremos más detalles lo antes posible. Solicitamos que los clientes no depositen en BlockFi Wallet o cuentas de interés en este momento. Tenemos la intención de comunicarnos con la mayor frecuencia posible en el futuro, pero anticipamos que esto será menos frecuente de lo que están acostumbrados nuestros clientes y otras partes interesadas. Estamos conmocionados y consternados por las noticias sobre FTX y Alameda. Nosotros, como el resto del mundo, nos enteramos de esta situación a través de Twitter. Dada la falta de claridad sobre el estado de FTX.com, FTX US y Alameda, no podemos operar como de costumbre. Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo proteger a nuestros clientes y sus intereses. Hasta que haya más claridad, estamos limitando la actividad de la plataforma, incluida la pausa de los retiros de clientes según lo permitido por nuestros Términos. Compartiremos más detalles lo antes posible. Solicitamos que los clientes no depositen en BlockFi Wallet o cuentas de interés en este momento. Tenemos la intención de comunicarnos con la mayor frecuencia posible en el futuro, pero anticipamos que esto será menos frecuente de lo que están acostumbrados nuestros clientes y otras partes interesadas.

Este incidente en BlockFi suma otro capítulo a la situación actual en el mundo cripto, que enfrenta un caótico panorama. De hecho, la crítica medida de BlockFi se produjo pocos días después del relanzamiento de sus cuentas de rendimiento cripto en los EE. UU.

Luego de una fuerte pelea con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., la empresa pagó 100 millones de dólares en multas que llevaron al restablecimiento de las cuentas de rendimiento. Tan solo cuatro días después, BlockFi bloquea los retiros de los clientes.

La empresa estuvo recientemente ligada a la crisis de FTX por tener exposición en la plataforma. En junio, recibió un rescate de 250 millones de dólares de FTX para ayudar a mantenerlo a flote.

