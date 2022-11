Tanto Perfil como La Nación, Clarín e Infobae cuentan que Leunda estaba con el jefe del Estado en la casa de De Sousa, en club de campo Puerto Panal, en Zárate, el sábado en que Martín Guzmán renunció por Twitter.

Todo muy desprolijo y muy polémico porque ahora hay quienes miran desde la oposición el manejo de la pauta oficial. Sobre esto, los otros grupos mediáticos tienen especial interés y, entonces, amenazan con un escándalo o que se les otorgue más dinero a cambio del silencio.

image.png

Con el humor social por el piso debido a la desastrosa gestión de Cambiemos (o Juntos por el Cambio) y el Frente para la Victoria (o Frente de Todos), la política nacional y los medios de comunicación avanzan hacia un nuevo escenario electoral en el que van quedando de lado los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y Mauricio Macri.

Luego de que el PRO confirmara que Macri no va a jugar en 2023 pero sí lo harán la presidente del partido, Patricia Bullrich, y la diputada nacional María Eugenia Vidal, además del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue el canal de noticias oficialista, C5N, donde marcaron las dificultades para atrapar votos por fuera del núcleo duro:

Ahí la noticia es que Mauricio Macri no va a ser candidato y la verdad es que lo deben haber discutido en la reunión. Sería inteligente porque Macri no tiene votos para ganar hoy en día. Tiene una situación muy parecida a la de Cristina: dentro de su fuerza es poderosa, tiene más voto que cualquiera dentro del Frente de Todos, pero hacia afuera le costaría mucho ganar una elección. Mucho Ahí la noticia es que Mauricio Macri no va a ser candidato y la verdad es que lo deben haber discutido en la reunión. Sería inteligente porque Macri no tiene votos para ganar hoy en día. Tiene una situación muy parecida a la de Cristina: dentro de su fuerza es poderosa, tiene más voto que cualquiera dentro del Frente de Todos, pero hacia afuera le costaría mucho ganar una elección. Mucho

Las declaraciones fueron del periodista Raúl Tuny Kollmann, quien en medio de una charla con sus compañeros coincidió que la lectura del breve comunicado del PRO que hizo Cristian Ritondo (presidente bloque de Diputados) "es algo que en realidad quiere comunicar Mauricio Macri. Además, Ritondo es del palo de Macri. Dentro de esa interna no está con Rodríguez Larreta sino que está con Macri, así que esa definición no sería sin el visto bueno de Macri".

A su vez, en medio de la charla remarcaron: "Se acordó que hasta el año que viene no se van a conocer los programas de gobierno de las fundaciones. Me parece que el comunicado son 6 renglones en dos párrafos, lo cual demuestra que no hay acuerdo en prácticamente nada. Lo otro es que María Eugenia Vidal no tiene muchas chanes y, entonces, habrán dos polos ahí: Patricia Bullrich y Larreta con los radicales".

No está muy claro el Grupo Indalo hacia dónde apunta. La inseguridad, evidentemente, no puede ser el plato fuerte de un canal y una radio o las notas SEO ser el plato fuerte de un portal/diario que dice ser especializado en economía y finanzas, como Ámbito Financiero.

Mientras en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se debate la unidad o ruptura de cara al 2023, los medios intentan reorganizarse frente a un escenario que ya no es el mismo de la Gran Grieta 2011-2019. Se agotó el proceso y canales/portales cercanos al oficialismo, como C5N, no logran hacer pie.

Más allá del rating que puedan tener en el sistema de medición de Kantar Ibope Media, donde parece que nunca leyeron Convergence culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación, de Henry Jenkins, hoy los grupos de medios tanto de la Argentina como de la región transitan un cimbronazo por el giro del electorado, que se hartó del relato progre de victimización contra el poder, siendo que el poder y la hegemonía fue de Izquierda en las últimas dos décadas.

La proliferación de portales web que funcionan como colectora de los canales de TV tanto en buscadores (Google) como en redes sociales, obligó a una sinergia para no perder al público en la inmensa nube algorítmica.

A juzgar por las mediciones de Comscore en combinación con Ibope, el opositor Grupo Clarín es hoy la compañía que mejor ha desarrollado la sinergia entre TN/TN.com y El Trece/Eltrecetv.com.ar.

No así el caso de C5N/C5N.com o C5N/Ámbito.com o C5N/MinutoUno.com.

Como se puede ver en las duplas de medios, el canal kirchnerista nunca logró coordinar contenidos y línea editorial con los diferentes portales, de tal manera que genere mayor impacto e influencia en la audiencia. Por el contrario, cuando sucede algo malo pasa el kirchnerismo -por ejemplo, el resultado electoral 2021-, los usuarios de las redes recortan partes audiovisuales para burlarse con las justificaciones que lanzan sus periodistas/voceros o sus caras o sus reacciones en general.

Ojo, tampoco lo está logrando LN+/Lanación.com, al margen de que su financiamiento principal proviene de diferentes orígenes.

El dinero que recibe el Grupo Indalo por los medios afines en concepto de pauta oficial es muy importante y obliga a repensar las estrategias. En definitiva, todos sus medios apuntan al mismo público y nunca logró algo básico que pretendía el Frente de Todos: hacer de soporte para llegar a los jóvenes y convencer a la clase media baja y clase baja de que el peronismo es la mejor opción.

También es cierto que con un presidente como Alberto Fernández y una vicepresidente como CFK no se puede hacer magia. Pero, en tal caso, estos insisten en que también pasó el inútil Mauricio Macri por la Casa Rosada y eso ayuda a amortiguar el impacto.

Más contenidos en Urgente24

Hoy 12/11 empezó la guerra: Micros vs Trenes Argentinos

Cómo entrar a Cuevana y ver películas o series para Smart TV

Quiebra y corralito mientras El Salvador vale -60% y China lo quiere comprar

4 estrenos de películas y series para ver el finde

La Ciudad de la Furia Planera: 20 x 6 (y se quejan)