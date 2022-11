Se terminó la grieta: C5N ahora bajó a CFK

Ahí la noticia es que Mauricio Macri no va a ser candidato y la verdad es que lo deben haber discutido en la reunión. Sería inteligente porque Macri no tiene votos para ganar hoy en día. Tiene una situación muy parecida a la de Cristina: dentro de su fuerza es poderosa, tiene más voto que cualquiera dentro del Frente de Todos, pero hacia afuera le costaría mucho ganar una elección. Mucho Ahí la noticia es que Mauricio Macri no va a ser candidato y la verdad es que lo deben haber discutido en la reunión. Sería inteligente porque Macri no tiene votos para ganar hoy en día. Tiene una situación muy parecida a la de Cristina: dentro de su fuerza es poderosa, tiene más voto que cualquiera dentro del Frente de Todos, pero hacia afuera le costaría mucho ganar una elección. Mucho