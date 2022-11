Interna JxC: "Alguien miente y Patricia Bullrich no tiene cash"

image.png Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri en la presentación del nuevo libro del expresidente. Arde JxC

Es que no es creíble que el resultado de la mesa del pro tras semanas de ardientes internas, sea un repudio contra la gestión económica de Massa. Eso no es una novedad. Desde sus arsenales, silenciosamente, los referentes tal vez traman algo incierto que solo perjudica al electorado y a ellos mismos.

Además, según fuentes a las que accedió Beto Valdez, "no hay mucho margen de encontrar reglas de juego. Le adjudican a Larreta que no hay que hacer declaraciones públicas, sino plantearlo cara a cara y Bullrich no está de acuerdo”. Y agregó: “ Quizá se habló de lo mismo en la pelea por las vallas. Pero no se termina de definir estrictamente como se convive, como continua la historia y que pasa el día después”.

Otros aspecto interesante, que contradice las declaraciones de Cristian Ritondo quien por la mañana, luego de la cumbre del partido amarillo, aclaró que los precandidatos PRO serán Larreta, Vidal y Bullrich, es la inclusión del radical Facundo Manes en aquella lista y la eliminación de Vidal.

De acuerdo a lo que pudo saber el periodista político: “Al final, en el día del cierre de listas, me dijeron, hay 4 candidatos: Macri, Bullrich, Larreta, Manes. Finalmente se van a escribir 2. A esta altura puede ser cualquiera de los cuatro. Fíjate en la dinámica que hay a esta altura. Y genera más incertidumbre” .

Patricia Bullrich sin cash ¿?

Sin embargo, otra gran incógnita reside en las pocas chances de Patricia Bullrich en llegar con una fuerte estructura política y económica a las PASO. En esa línea Beto afirmó: “Le están tratando de comer estructura… Hoy por hoy, las conducciones del PRO en cada una de las provincias, salvo en dos, están todas alineadas con Rodriguez Larreta. Probablemente haya un acuerdo con el radicalismo”.

Recordar el coqueteo de Larreta con los radicales en su acto partidario de hace unos días donde apoyó sutilmente la candidatura de Martín Lousteau como jefe de gobierno porteño en detrimento de Jorge Macri, apoyado por Patricia Bullrich y su primo. La disputa por el poder sigue siendo la misma entre los halcones y las palomas. “Entonces el larretismo y algunos que están con Bullrich dicen ¿cómo controlamos las PASO y de qué manera defendemos los votos?”, amplió Valdés.

Por ello existe otro elemento clave en esta discordia: la falta de dinero de Bullrich para bancarse su candidatura; y la ambigüedad de Mauricio Macri.

Cómo llegamos hasta junio si después del coloquio de ideas que Bullrich y Laspina fueron grandes protagonistas y se imaginaron que venían aportes importantes? Bueno la plata no apareció. Están muy apretados económicamente Cómo llegamos hasta junio si después del coloquio de ideas que Bullrich y Laspina fueron grandes protagonistas y se imaginaron que venían aportes importantes? Bueno la plata no apareció. Están muy apretados económicamente

Y argumentó: “La semana que viene o este jueves va a Rosario y hay serios problemas de cash para armar el acto. Es decir hoy es muy difícil si no contás con cajas de estado manejar una campaña electoral a nivel nacional. Es muy complicado. No tenes cajas, no te llegan los aportes privados”.

Pero ¿Por qué no llegan? Ahí es cuando aparece el factor Macri que ingenuamente, en su indecisión y coqueteo, estaría auto boicoteando su campaña o la de Patricia. “No porque Patricia no sea del gusto de muchos sectores del círculo rojo si no porque el club atlético Patricia Bullrich es de pretemporada... y que después aparezca el club atlético Mauricio Macri y se lleve los jugadores. Entonces ese elemento termina conspirando contra aquel que quiere aportar. Porque dice che le pongo a Patricia pero después aparece Mauricio”.

En otras palabras, los empresarios temen que Macri baje a Bullrich y él, en su ambición de poder, asuma la precandidatura. De todas maneras, todo a esta altura es muy incierto. En ese contexto, durante el programa en radio Millenium, se habló de una encuesta que se dio a conocer cuando Sergio Massa desembarcó en el ministerio de Economía.

En un intento de medir los candidatos favoritos de los empresarios, el estudió habría arrojado un triunfo de Horacio Rodríguez, luego Massa, mucho más lejos, Macri y casi inexistente Patricia Bullrich. En estos tiempos y desde siempre, sin dinero no hay política. Tal como sostuvo Urgente24, en redes sociales, Bullrich parece liderar las mediciones nacionales pero las redes sociales no equivalen a la realidad. Todos lo saben. Ella también. Al ala duro del PRO se le complica el panorama.

Mesa JxC por zoom

En línea con las declaraciones matutinas del PRO, JxC celebró un reunión virtual por Zoom, para amortiguar la catarata de ruidos internos, luego de casi tres meses sin encuentros de todos los espacios. Según NA participaron Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (CC) y Miguel Ángel Pichetto (Peronismo Republicano); el ex mandatario Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; los senadores Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni y Martín Lousteau; y los diputados María Eugenia Vidal, Mario Negri, Cristian Ritondo y Juan Manuel López, entre otros.

image.png Después de tres meses JxC celebró la mesa nacional por Zoom.

"Ratificamos la unidad de Juntos por el Cambio. Este no es el momento de discutir candidatos", resaltó Vidal en declaraciones al canal TN tras participar de la reunión de la Mesa Nacional, en sintonía con las declaraciones de la mañana.

Según pudo saber Clarín afirmaron integrantes de JxC luego de la reunión "Se analizó el fallo de la Corte que hizo lugar al planteo de Juntos por el Cambio en relación a la conformación del Consejo de la Magistratura, y que garantiza el respeto a las normas constitucionales", agregaron, además de subrayar la "preocupación por el incremento descontrolado de la inflación".

No obstante, Macri, no haría hablado en ningún momento durante el encuentro virtual. "Solo saludó al conectarse, y después apagó la cámara y silenció el micrófono", sostuvieron al mismo diario.

Las cumbres de JXC evidencian que los dirigentes de JXC, en lugar de abocarse a construir una coalición de gobierno, ocupan la agenda política con una vaga coalición electoral que refleja la tediosa e irresoluble lucha de poder interna del espacio de cara al 2023.

