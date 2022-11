Aunque Grabois los ningunea, el Gobierno sale en su defensa

A su vez, otra de las grandes peleas de Grabois que lo hizo estar desencontrado con el Gobierno fue que su propuesta respecto a un Salario Básico Universal fue rechazado por todos los ministros que han pasado por la gestión albertista. Lo único que frenó la ruptura de Grabois con el FDT fue el atentado que sufrió CFK, ya que tras el ataque el líder del Frente Patria Grande prefirió mantener "la unidad".

De todos modos, y a pesar las múltiples críticas y ninguneo de Grabois hacia Alberto Fernández y su Gobierno, la vocera Gabriela Cerruti no dudó en repudiar el escrache y pedir respeto por "los dirigentes".

"Los discursos de odio así como la violencia verbal hacia un dirigente por sus ideas políticas son parte de la degradación de la vida comunitaria. Repudiamos la agresión sufrida por @JuanGrabois y ratificamos nuestro compromiso con una sociedad democrática y en paz", escribió la vocera presidencial.

Ante el tuit de la vocera, inmediatamente hubo varias reacciones de los internautas, que sin pensarlo salieron a responderle: "Violencia verbal son tus conferencias, cuando respondés con una total falta de educación y respeto por los periodistas... ¿Dirigente de qué? Blanquealo... Señora haga su trabajo... ¿Y la degradación a los jubilados que hacen a diario?... Uno de los odiadores, descalificadores y discriminadores es Alberto Fernández, quiere imponer minorías a mayorías, que todos seamos una sociedad light, dígaselo a él", fueron algunas de las respuestas que recibió la vocera presidencial.

Cómo reaccionaron las redes al escrache de Grabois

El video grabado en el aeropuerto de Ezeiza dejó mucha tela para corta, e incluso, en las redes sociales se dio un gran debate sobre los escraches e intimidaciones de los que son protagonistas los políticos y dirigentes del país.

"Insisto en diferenciar. Lo de Grabois en Ezeiza no es escrache. Es condena social. Es el rechazo que genera su presencia en ámbitos públicos. Un escrache es una acción planificada por un grupo de personas. Son cosas distintas", argumentó el periodista de LN+, Javier Lanari.

Otros mensajes en Twitter rezaban: "Grabois NO fue escrachado en Ezeiza. El escrache es algo organizado, financiado desde el Estado, violento, dirigido a una persona y en su domicilio. Es lo que hacen los K. Lo de Grabois es PROTESTA SOCIAL ESPONTÁNEA POR INDIGNACIÓN... Aplausos para la gente que en Ezeiza repudió y le gritó ladrón a Grabois. Y encima el piquetero se hace el crocante y lo termina sacando la Policía. A donde vayan los iremos a buscar..."

También escribió sobre el video el exdiputado nacional Álvaro de Lamadrid, que en su cuenta de Twitter reflexionó: "Grabois y Zannini tienen algo en común, aparte de juntar miles de millas por vivir volando.Siempre son repudiados por pasajeros que no comulgan con viajar con parásitos del Estado. No es la forma escrachar más allá de la estatura moral de aquellos que aman adelantarse en la cola".

Por último, también hubo mensajes a favor del dirigente: "TN esta difundiendo en Instagram un video donde insultan a Juan Grabois en un aeropuerto. Le gritan ladrón. Así de la nada, cualquier culo con caca puede venir y acusarte y a él sumársele una turba de gente que te grita y te putea. ¿Por qué? No se. Porque no les gusta como pensas... A Juan Grabois lo agredieron, lo insultaron y lo acusaron de chorro y vago. Es raro porque acaba de sacar un libro, da clases, es abogado. Las acusaciones falsas buscan amedrentar. Aca bancamos a @JuanGrabois que da el ejemplo de no bajar la cabeza frente a las agresiones".