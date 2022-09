Atentado: Berni vs Grabois por la hipótesis del sicario

ENTREVISTA a JUAN GRABOIS en MINUTO UNO | 6 de SEPTIEMBRE

Para Grabois, los detenidos por el atentado son meros "actores" dentro de una "escenografía de violencia incremental, pero no vemos quién es el director ni quien es el guionista".

En esa línea, el líder de la UTEP consideró que "no hay ninguna posibilidad" de que el atentado "no haya sido planificado" y que haya existido "una cadena de instigadores". "Alguien que instigó al autor material, alguién que instigó al instigador del instigador", dijo.

Grabois abrió sospechas sobre la Policía Federal y la Metropolitana, e insistió en su teoría de que Sabag Montiel recibió órdenes.

"Este hecho está vinculado a un plan criminal. Este hombre es un sicario, la mujer no es su novia, es su cómplice; y acá falta que se determinen las responsabilidades intelectuales del hecho", dijo. "No tenemos que permitir que se descarte la hipótesis de una planificación criminal de alto nivel", sostuvo.

"No es un sicario"

La tesis del sicariato de Grabois fue desacreditada por Sergio Berni, quien se basó en el "carácter" y aspectos "emocionales" de Sabag Montiel para descartar que se tratara de un asesino por encargo.

“El carácter de este personaje indica que no es un sicario. No estamos ante un sicario extranjero narcotraficante al que no le tiembla el pulso a la hora de matar. Creo que cometió algunos errores emocionales, porque se precipitó en la escena donde iba a llevar adelante sus planes y no atinó a cargar el arma en el estado de estrés, en el estado de la situación, en la confusión”, sostuvo Berni en una entrevista este miércoles con Radio 10.

El ministro bonaerense insistió en que el estado de emoción del atacante no se condice con el de un asesino a sueldo y que por ello "olvidó" un paso clave a la hora de efectuar un disparo. “Es una emoción fuerte lo que iba a hacer, más allá de que pueda o no tener alguna alteración psicológica, es un estado fuerte y creo que en ese estado olvidó el paso más importante que es cargar el arma”, dijo.

En otro punto, Berni también se diferenció de la tesis de Grabois en cuanto a la cadena de responsabilidades más allá del tirador. El funcionario de Axel Kicillof no se inclinó por que se haya tratado de "algo más orquestado", incluso expresó su deseo de que no haya sido así. De hecho, se mostró proclive a creer que se trató de un "hecho aislado".

“¿Esto es un hecho aislado? Quiero creer y estoy contaminado en mi subjetividad de que ha sido un hecho aislado”, dijo Berni.

Para Berni, de haberse tratado de un "experto", Sabag Montiel "sin ninguna duda" habría terminado con la vida de Cristina Kirchner en el acto. Insistió en descartar la teoría del sicario al apuntar al tipo arma que se utilizó. Recordó el caso de un grupo de sicarios detenido en la Argentina que había venido a asesinar a otra persona de esa nacionalidad que había perpetrado una estafa. "Todos profesionales, ninguno llevaba una (pistola calibre) 22 en la cintura", comparó.

También relativizó que por su origen en Brasil, Sabag Montiel pudiera estar vinculado a organizaciones criminales de ese país. "Por ahí se junta la colectividad colombiana a comer una cena y resulta que uno de ellos tienen conexiones indirectamente con un sicario. Son cuestiones altamente probables, pero no quieren decir que sean el motivo de su acción", dijo.

