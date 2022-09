Las advertencias de Domingo Cavallo: Dólar, ajuste e hiper

"El plan de (Gabriel) Rubinstein hablaba de un desdoblamiento del mercado cambiario, algo que propongo hace mucho tiempo. Se puede controlar el tipo de cambio comercial, el que se aplica a importaciones y exportaciones. Pero tratar de controlarlo para todo tipo de transacciones es inconveniente. Hay que dejar las vías de un mercado libre", propuso el exministro.

"Si el Gobierno inspira un mínimo de credibilidad, en el sentido de que no va a trabar luego la salida de divisas que ingresen por ese mercado y que se mantenga libre, habrá mucha gente que cuando el tipo de cambio sea lo suficientemente alto, va a liquidar, vender divisas y lo va a abastecer", agregó.

Inflación y estancamiento

En un escenario que Domingo Cavallo planteó entre devaluación de la moneda, acumulación de reservas y cumplimiento con el FMI, concluyó: "Mi pronóstico es que si mantienen un ritmo de devaluación en el oficial que acompañe a la inflación, cumplen con las metas con el Fondo y además logran acumular reservas, van a poder estabilizar la inflación al 6% mensual".

Sin embargo, descartó de plano volver al crecimiento económico: "Rubinstein plantea un plan de estabilización y eso no es realista. No creo que este gobierno pueda implementarlo. Mi pronóstico es que si mantienen un ritmo de devaluación en el mercado oficial que más o menos acompañe a la inflación, o sea mantener el tipo de cambio comercial constante y logran acumular un poco de reservas, van a poder estabilizar la tasa de inflación alrededor del 6% mensual, lo que significa un 100% anual. Eso seguiría siendo la mejor realidad que pueden conseguir para el año que viene. Yo no soy optimista para nada, vamos a seguir en una situación parecida a la actual y no creo que haya crecimiento. En el mejor de los casos habrá estancamiento".

Además, sugirió "avanzar hacia una política fiscal mucho más estricta, como la que proponía Gabriel Rubinsein. Casi que planteaba ir a déficit primario cero. Ese aspecto de Rubinstein no se va a llevar a la práctica. Va a hacer que se trate de cumplir lo acordado. Como va el cambio, tampoco se va a cumplir con las metas de reservas. Si sigue la organización actual del mercado cambiario es imposible que consigan acumular reservas conforme a lo comprometido. Siempre habrá una expectativa de una fuerte devaluación por esa incapacidad de acumular reservas".

Para finalizar, Cavallo advirtió sobre la gestión de Alberto Fernández que "todo esto puede terminar muy mal pero espero que no suceda, que llegue al final de su mandato sin un descalabro total" y anticipó que si el Gobierno realiza los ajustes "por lo menos van a evitar un descalabro total, la hiperinflación, aunque igual no está descartado".

