Los 2 gobiernos, cofradía, fango y visita a Washington

Son 2 gobiernos muy diferentes uno del otro. En una Argentina, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner disfrutan de su PreViaje por la Grieta con sus amigovios de Juntos por el Cambio, quienes le agradecen el tour compartido ya que la disputa con CFK es lo único que los sostiene como alianza electoral; y por otro lado Sergio Massa en Washington DC exhibiendo números interesantes y hablando de inversiones posibles. El contraste es llamativo. No parece el mismo gobierno. No es la misma agenda. No tiene similares consecuencias. Es un interrogante muy interesante para próximas investigaciones de opinión pública: ¿cuál es la percepción de los encuestados acerca de las 2 Argentinas?