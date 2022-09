Rosario: Ya piden cambiar a la policía por fuerzas federales

“Hay un acuerdo tácito de no hacer nada”

El director del Observatorio de Política Criminal, Ariel Larroude, resumió así la situación que se vive en Rosario: “Lo que padece Rosario es un fenómeno de larga data. Hoy por hoy, creo que hay un acuerdo tácito de no hacer nada. No encuentro otra explicación, más que un acuerdo tácito entre todos los sectores que tienen que intervenir para no intervenir”.