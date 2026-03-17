Obras paralizadas: El Gobierno hace a un lado el Monumento a la Bandera

20 de junio a la vista

Javkin remarcó que la intención es que una parte importante de las obras esté culminada para el próximo 20 de junio, Día de la Bandera.

A raíz de ello, entre los trabajos que buscan finalizar están la reposición de las banderas del monumento, la puesta en marcha del ascensor y la recuperación de la conocida Fuente de las Utopías.

Al respecto, el intendente recordó que la fuente hace décadas que no funciona de manera correcta. "Hacía el cálculo y son casi 30 años sin tener funcionando bien la fuente", señaló.

Teniendo en consideración la falta de respuesta por parte de la administración libertaria, el rosarino confirmó que la ciudad avanzará con la finalización de las obras de restauración del Monumento Nacional a la Bandera con financiamiento provincial, luego de que el Gobierno se retirara del proyecto que originalmente se había acordado entre las distintas jurisdicciones.

El deseo por las obras

Por otra parte, el mandatario municipal expresó su deseo de que el espacio vuelva a tener un uso masivo en los próximos años, especialmente con eventos internacionales.

"Ojalá le tengamos que usar mucho durante el Mundial. Ojalá no solo la inauguremos el 20 de junio, sino que nos tengamos que ver varias veces ahí durante el Mundial", manifestó.

Las obras en el Monumento a la Bandera forman parte de un plan de recuperación del principal ícono histórico de Rosario, con el objetivo de mejorar su infraestructura y revalorizar uno de los espacios públicos más importantes del país.

Rosario siempre estuvo cerca

Pese a las obras inconclusas en el Monumento, el emblemático espacio brilló de la mano de Fito Páez. Rosario vivió un fin de semana atípico: este domingo se llevó adelante un acontecimiento que quedará registrado en la memoria colectiva. Rodolfo hizo vibrar a la ciudad que lo vio nacer por medio de un concierto gratuito y masivo que quedará para siempre en la memoria de los rosarinos.

image Una postal que quedará en el recuerdo. Foto: Gobierno de Santa Fe

Previo al arranque del recital, que reunió a más de 300 mil personas, Pullaro insistió en que "volvió Rosario; y la gente buena volvió a tomar los lugares públicos y a disfrutar la ciudad y todos los que nos miraban con piedad hace tres años atrás, hoy nos miran con mucha admiración, porque los rosarinos y santafesinos pudimos unirnos y logramos salir de la esa etapa oscura que tanto nos golpeó; y hoy tenemos estas cosas tan hermosas".

El mandatario provincial sostuvo que este tipo de audiciones no se ven en muchos lugares de la República Argentina. "Tenes que buscar mucho espectáculo de estas características y multitudes de gente que se reúne para disfrutar", expresó.

De manera continuada, Javkin adhirió a lo dicho por el gobernador y celebró: "Es un símbolo de lo que Rosario está recuperando. La música nos une y une en un momento en que la ciudad volvió. Y hoy veía a todo el país hablando, viene gente de toda la Argentina, qué bueno que de la piedad pasamos a cierta envidia".

Profeta en su tierra

Luego de recorrer escenarios internacionales, el músico regresó al sitio donde nació su historia para ofrecer un espectáculo de formato completo. No fue una presentación más, Fito no cobró honorarios para que todas las personas puedan vivir y sentir la ciudad al ritmo de sus canciones.

Fito inició el show con la canción Tema de Piluso y las más de 280 mil personas presentes corearon “Rosario siempre estuvo cerca”; luego realizó un recorrido por sus grandes éxitos, como Tráfico por Katmandú, El Amor Después del Amor, 11 y 6, Yo Vengo a Ofrecer mi Corazón, Fue Amor, La Rueda Mágica, Circo Beat, Brillante sobre el Mic, A rodar mi Vida, Ciudad de Pobres Corazones, Del 63, Mariposa Tecnicolor, entre otros éxitos de su larga carrera.

image El show en el Monumento a la Bandera representó una apuesta por la cultura pública y reafirmó el vínculo del artista con Rosario. Foto: Gobierno de Santa Fe

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