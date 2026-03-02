Mucho discurso, pocas obras: Milei quiere "hacer grande a la Argentina" pero no permite avanzar

image No hay plata.

Comunicado oficial y postura de la empresa

La determinación se dio a conocer mediante un parte de prensa breve pero contundente.

"A partir de la fecha (2 de marzo de 2026), se ha dispuesto la paralización de las obras que se ejecutan en el Monumento Nacional a la Bandera, debido a la falta de cumplimiento en los pagos correspondientes por parte del Estado Nacional, organismo responsable del financiamiento del proyecto". "A partir de la fecha (2 de marzo de 2026), se ha dispuesto la paralización de las obras que se ejecutan en el Monumento Nacional a la Bandera, debido a la falta de cumplimiento en los pagos correspondientes por parte del Estado Nacional, organismo responsable del financiamiento del proyecto".

Desde Dyscon remarcaron que cumplieron en "tiempo y forma" con sus obligaciones contractuales y que sostuvieron los trabajos durante meses con fondos propios, "priorizando el avance de una obra de alto valor histórico y simbólico para la ciudad y el país".

A su vez, destacaron que el freno de la obra responde precisamente a "la falta de regularización de los pagos de los certificados".

La compañía también reafirmó su compromiso con la puesta en valor del Monumento, al que definió como un patrimonio cultural y arquitectónico de enorme trascendencia, y aseguró mantener "intacto" su compromiso técnico y profesional para finalizar la obra bajo los estándares previstos.

"Dyscon S.A. manifiesta su plena voluntad de retomar los trabajos de manera inmediata una vez que se regularicen las obligaciones económicas pendientes, permitiendo así continuar con la puesta en valor de este emblemático espacio público", expresaron.

Más dudas que certezas

La determinación, que la firma calificó como "no deseada", abre múltiples interrogantes respecto a los plazos de pago, el futuro inmediato de la obra y la fecha definitiva de finalización.

Entre los trabajos que quedan en suspenso se encuentran el ascensor que conduce al mirador de la torre principal, la habilitación de la Sala de las Banderas y otras intervenciones en sectores icónicos del Monumento, cuya conclusión ahora vuelve a quedar en duda.

