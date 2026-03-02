Mucho discurso, pocas obras: Milei quiere "hacer grande a la Argentina" pero no permite avanzar

ROSARIO. En medio de una ciudad que se renueva, continúan las pálidas. La semana inició con pésimas noticias: las obras de refacción del Monumento a la Bandera volvieron a frenarse producto de la falta de pago por parte del Estado Nacional. La situación reactiva la incertidumbre y el malestar en torno a una obra clave.
NO HAY PLATA
En Rosario abunda el malestar ya que las obras de restauración del Monumento a la Bandera se volvieron a paralizar por culpa de Nación.
Una vez más, sin obras
La empresa local, Dyscon, a cargo de los trabajos, resolvió detener las tareas a raíz de reiterados incumplimientos en los pagos por parte de Nación, que mantiene una deuda que supera los 1.400 millones de pesos en certificados de obra.
Dicha paralización se produce cuando restaba aproximadamente un 30% para completar la refacción, lo que complica seriamente la posibilidad de concluirla antes del 20 de Junio. "Da bronca porque no faltaba tanto", señaló Sebastián Chale, Secretario de Gobierno Municipal.
Al respecto, la firma emitió un comunicado donde remarcó que "Esta decisión ha sido adoptada con profunda preocupación y luego de haber agotado todas las instancias administrativas y de diálogo para garantizar la continuidad del proyecto".
Entre certificados impagos y fondos que no se giran desde octubre del año pasado, el monto adeudado asciende a 1.421.461.457 pesos, una cifra que la compañía calificó como una verdadera “bola de nieve”, que la obligó a frenar un proyecto emblemático tras haber sostenido la inversión con recursos propios.
Comunicado oficial y postura de la empresa
La determinación se dio a conocer mediante un parte de prensa breve pero contundente.
Desde Dyscon remarcaron que cumplieron en "tiempo y forma" con sus obligaciones contractuales y que sostuvieron los trabajos durante meses con fondos propios, "priorizando el avance de una obra de alto valor histórico y simbólico para la ciudad y el país".
A su vez, destacaron que el freno de la obra responde precisamente a "la falta de regularización de los pagos de los certificados".
La compañía también reafirmó su compromiso con la puesta en valor del Monumento, al que definió como un patrimonio cultural y arquitectónico de enorme trascendencia, y aseguró mantener "intacto" su compromiso técnico y profesional para finalizar la obra bajo los estándares previstos.
"Dyscon S.A. manifiesta su plena voluntad de retomar los trabajos de manera inmediata una vez que se regularicen las obligaciones económicas pendientes, permitiendo así continuar con la puesta en valor de este emblemático espacio público", expresaron.
Más dudas que certezas
La determinación, que la firma calificó como "no deseada", abre múltiples interrogantes respecto a los plazos de pago, el futuro inmediato de la obra y la fecha definitiva de finalización.
Entre los trabajos que quedan en suspenso se encuentran el ascensor que conduce al mirador de la torre principal, la habilitación de la Sala de las Banderas y otras intervenciones en sectores icónicos del Monumento, cuya conclusión ahora vuelve a quedar en duda.
