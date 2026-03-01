¡Chau, Argentina condenada al éxito; hola, Argentina inexorablemente próspera!

Los reclamos por la caída de la demanda y el ingreso de importaciones contra las que es difícil competir, especialmente de China, fueron verbalizados entre algunos empresarios. ¿Qué tiene el Presidente como respuesta? ¡Apodos! ‘Don Chatarrín’, ‘Don Gomita Alumínica’, ‘Señor Lengua Floja'. De repente, para el Presidente los hombres de negocios dejaron de ser “héroes” para convertirse en parodias de villanos de comics con el superpoder de vender caro sus productos -supuestamente- de mala calidad gracias al proteccionismo. Todo dicho desde la posición más alta del Estado. ¿Fue la caída de medidas antidumping sobre el aluminio chino una vendetta contra ‘Gomita Alumínica’ por el cierre de Fate? Si fuera así, a Milei le quedaría de libertario lo que a Norman Bates, de hijo ejemplar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2026980750453551502?s=20&partner=&hide_thread=false BATALLA CULTURAL

Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de… — Javier Milei (@JMilei) February 26, 2026

Abrimos paréntesis: nada debe describir mejor el espíritu del Consejo de Paz de Donald Trump que el bombardeo de USA a Irán. Milei lo celebró y como parte de los festejos mandó a extremar medidas de seguridad. No vaya a ser que alguna repercusión arruine la alegría del ‘Vamos ganando’. Cerramos paréntesis.

Para los escépticos el Presidente tiene la kriptonita de los datos oficiales que mostraron un crecimiento robusto de la actividad en 2025. Eso sí, no escarbemos mucho porque nos vamos a encontrar con que los que empujaron la expansión fueron los sectores que menos mano de obra intensiva demandan, como el agro, petróleo y minería, y la intermediación financiera. Mientras que la industria, el comercio y la construcción, que generan el grueso de los puestos de trabajo, cayeron o se estancaron. Por ahora, la “destrucción creativa” a la que apuesta el Gobierno viene en altas dosis de lo primero y muy reducidas de lo segundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luiscampos76/status/2026383600384344546&partner=&hide_thread=false Por el contrario, dos de los sectores perdedores -industria y construcción- fueron expulsores netos de fuerza de trabajo formal. Entre ambos dejaron afuera a casi 120.000 trabajadores. Los que ganan no crean empleo, los que pierden destruyen mucho. Complicado así pic.twitter.com/Ut7bGF9oER — Luis Campos (@luiscampos76) February 24, 2026

Pero a no dramatizar. Ya lo dijo el jefe de la Cámara de Comercio, Mario Grinman: algunos quedarán en el camino, pero es el precio a pagar por el futuro de nuestros hijos. Muy agradecidos los laburantes que se quedan sin trabajo -y con el futuro de sus hijos comprometido- por esta reflexión del millonario Grinman. Al menos no hizo como el profe de Pablo, un amigo del Presidente, que se animó a darles a los despedidos de Fate consejos tan útiles como los subtítulos en una película porno.

Que nada de esto opaque que el Presidente pasa por su mejor momento político. En el Congreso le salen todas. Pasó la reforma laboral, la baja de imputabilidad a menores, la ley de glaciares, y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¡Qué más se puede pedir! Quizás que el Riesgo País pare de subir y la inflación vuelva a bajar. Pero son asuntos leves de la Argentina condenada al éxito…perdón, inexorablemente próspera.

