¡Tenemos reforma laboral! ¡Bravo! Ahora sí que la Argentina será, como dice ‘Toto’ Caputo, “inexorablemente próspera”. Cualquier comparación con la “condena al éxito” que auguraba Eduardo Duhalde hace casi 25 años en medio de la peor crisis que azotó al país corre por cuenta de los ‘mandriles’ que envidian el éxito de Javier Milei. ¡No los escuche, Presidente! Vaya y abra las sesiones ordinarias del Congreso con la “modernización laboral” bajo el brazo y presúmala frente a sus detractores, como Kiko con juguete nuevo frente al harapiento Chavo del 8.
ÁCIDO ARGENTINO
¡Chau, Argentina condenada al éxito; hola, Argentina inexorablemente próspera!
La reforma laboral y otros éxitos. La economía crece, pero no escarbemos mucho. Más destrucción que creatividad. Los nuevos villanos.
Está claro que, en la coyuntura, los cambios en la legislación de los contratos de trabajo eran una demanda urgente del sector industrial a la hora de hacer crecer su producción. Lo muestra la última encuesta del INDEC. Bueno… no exactamente. En primer lugar aparece (por lejos) la falta de “demanda interna”, es decir, un consumo insuficiente por los salarios que no le ganan a la inflación y la disminución de lo que se llama “ingreso disponible”; o sea, la plata que te queda para gastar una vez que pagaste todos tus vencimientos. Y si pudiste pagarlos, porque lo que sí se esparce rápido como mentira de tuitero libertario es la mora de familias y empresas en el pago de sus deudas.
Pero seguro que en el 2do lugar del ranking del INDEC está el reclamo de una reforma laboral que arregle todo. No, tampoco. Es el ingreso de los productos importados el que se lleva la medalla de plata de las dificultades para la expansión de la actividad, dicen los empresarios. ¿Cierra el podio la “modernización laboral"? ¡Guess again cantaba en los 60 Etta James! Porque el bronce se lo queda la “incertidumbre económica”. Lo más parecido a un pedido de reforma laboral -y sin ser explícito- aparece muy abajo, con el 0,6% de las respuestas y bajo el nombre de “Leyes económicas poco claras”. Detalles: quien dice primera preocupación, dice decimosegunda.
Los reclamos por la caída de la demanda y el ingreso de importaciones contra las que es difícil competir, especialmente de China, fueron verbalizados entre algunos empresarios. ¿Qué tiene el Presidente como respuesta? ¡Apodos! ‘Don Chatarrín’, ‘Don Gomita Alumínica’, ‘Señor Lengua Floja'. De repente, para el Presidente los hombres de negocios dejaron de ser “héroes” para convertirse en parodias de villanos de comics con el superpoder de vender caro sus productos -supuestamente- de mala calidad gracias al proteccionismo. Todo dicho desde la posición más alta del Estado. ¿Fue la caída de medidas antidumping sobre el aluminio chino una vendetta contra ‘Gomita Alumínica’ por el cierre de Fate? Si fuera así, a Milei le quedaría de libertario lo que a Norman Bates, de hijo ejemplar.
Abrimos paréntesis: nada debe describir mejor el espíritu del Consejo de Paz de Donald Trump que el bombardeo de USA a Irán. Milei lo celebró y como parte de los festejos mandó a extremar medidas de seguridad. No vaya a ser que alguna repercusión arruine la alegría del ‘Vamos ganando’. Cerramos paréntesis.
Para los escépticos el Presidente tiene la kriptonita de los datos oficiales que mostraron un crecimiento robusto de la actividad en 2025. Eso sí, no escarbemos mucho porque nos vamos a encontrar con que los que empujaron la expansión fueron los sectores que menos mano de obra intensiva demandan, como el agro, petróleo y minería, y la intermediación financiera. Mientras que la industria, el comercio y la construcción, que generan el grueso de los puestos de trabajo, cayeron o se estancaron. Por ahora, la “destrucción creativa” a la que apuesta el Gobierno viene en altas dosis de lo primero y muy reducidas de lo segundo.
Pero a no dramatizar. Ya lo dijo el jefe de la Cámara de Comercio, Mario Grinman: algunos quedarán en el camino, pero es el precio a pagar por el futuro de nuestros hijos. Muy agradecidos los laburantes que se quedan sin trabajo -y con el futuro de sus hijos comprometido- por esta reflexión del millonario Grinman. Al menos no hizo como el profe de Pablo, un amigo del Presidente, que se animó a darles a los despedidos de Fate consejos tan útiles como los subtítulos en una película porno.
Que nada de esto opaque que el Presidente pasa por su mejor momento político. En el Congreso le salen todas. Pasó la reforma laboral, la baja de imputabilidad a menores, la ley de glaciares, y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¡Qué más se puede pedir! Quizás que el Riesgo País pare de subir y la inflación vuelva a bajar. Pero son asuntos leves de la Argentina condenada al éxito…perdón, inexorablemente próspera.
Más contenido de Urgente24
Milei y un adiós al "voto blando" por despidos, recesión, inflación, INDEC y Reforma Laboral
Trump, Netanyahu y el hijo del Sha piden a los iraníes "tomar el poder" tras la muerte de Jamenei
Fundación afín a Milei proyecta que la inflación de febrero estará cerca del 3%
Renunció, Alejandro Lew (secretario de Finanzas) lo reemplaza, Federico Furiase