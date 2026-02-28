Trump, Netanyahu y el hijo del Sha piden a los iraníes "tomar el poder" tras la muerte de Jamenei

Reza Pahlavi: La "victoria final está cerca"

Desde el exilio, Reza Pahlavi, hijo del último Sha, emitió un comunicado oficial alineado con las potencias occidentales. Pahlavi calificó la muerte de Jamenei como el fin efectivo de la República Islámica y pidió a las fuerzas de seguridad abandonar la represión para unirse a la "nación persa".

"Cualquiera que pongan en su lugar no tendrá legitimidad; será socio en los crímenes de este régimen", afirmó Pahlavi.

Cronología de la caída

Fuerzas aéreas de USA e Israel destruyeron centros de comando en Teherán. En ese contexto, Trump anuncia la muerte de Jamenei citando fuentes de inteligencia. Netanyahu insta a una insurrección masiva para "terminar el trabajo". El hijo del Sha prepara un anuncio para coordinar el regreso de la población a las calles. Netanyahu, por su parte, enfatizó: "Destruimos al tirano" Consecuentemente, y para neutralizar la amenaza nuclear y regional, Reza Pahlavi clamó a su pueblo: "Únanse a la nación" " Vamos a Liderar la transición hacia la libertad"

Entretanto, Irán inició una oleada de ataques de represalia este sábado contra instalaciones militares de USA e Israel en Medio Oriente. Tras el bombardeo en Teherán que, según la red social de Trump, con la vida del líder supremo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria confirmó el lanzamiento de misiles y drones hacia territorio israelí.

Escalada bélica en el Golfo Pérsico

La situación ha pasado de un ataque quirúrgico a una guerra abierta. Irán ha dirigido sus proyectiles contra puntos estratégicos en la región, afectando directamente la infraestructura de aliados occidentales:

Bahréin: Impactos directos en el cuartel general de la Quinta Flota de EE. UU. en Manama.

Emiratos Árabes Unidos: El Aeropuerto Internacional de Dubái ha cancelado operaciones tras explosiones cercanas.

Israel: Las defensas aéreas interceptaron múltiples andanadas sobre Tel Aviv y Haifa; se ha declarado el estado de emergencia por 48 horas.

Víctimas y daños colaterales

Los informes de la Media Luna Roja indican que los ataques conjuntos en suelo iraní han dejado más de 200 muertos y 750 heridos. Entre las bajas se reportan altos mandos militares, incluyendo al ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh. Por su parte, el Pentágono asegura que, hasta el momento, no se registran bajas en combate entre las filas estadounidenses, aunque el nivel de alerta terrorista en USA ha sido elevado por el FBI.

"Estamos en una confrontación abierta. La respuesta será decidida hasta que el enemigo sea derrotado", declaró la televisión estatal iraní antes de que el servicio de internet fuera cortado en todo el país.

