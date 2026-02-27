El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil, con 44 votos positivos, 27 negativos

Así, por ejemplo, los jueces podrán optar por castigos que van desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico, pasando por la prohibición de salir del país o la prestación de servicios comunitarios cuando el o los delitos tengan penas de hasta 3 años de prisión.

El mismo esquema se aplica para casos de hechos castigados con penas de hasta 10 años de detención, pero que no impliquen la muerte o graves lesiones a la víctima.

La pena máxima posible será de 15 años aun cuando las escala penal o la suma de penas, por el concurso de varios delitos, sea superior. La privación de la libertad se aplicará solo en delitos graves, como homicidios, secuestros, robos violentos y abuso sexual. Prohíbe la sentencia a reclusión y prisión perpetuas.

En los casos que el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá dis­poner que el resto del castigo sea cumplido mediante penas alternativas a la prisión.

Uno de los puntos más cuestionados es el que atañe a los fondos que pondrá a disposición el Gobierno nacional para financiar la creación del nuevo sistema procesal penal para menores: el texto establece una asignación total de $23.739 millones, de los cuales $3.131 millones provendrán del Ministerio de Justicia y $20.607 millones de la Defensoría General de la Nación. Muchos consideran que es insuficiente, ya que de esa partida deberían financiarse la creación de prisiones específicamente acondicionadas para los adolescentes, ya que no podrán quedar detenidos junto con mayores de edad.

El Senado le dará media sanción a la reforma laboral

Tras la aprobación del régimen penal juvenil, la sesión continuará con el tratamiento la reforma laboral, que se discutirá en segunda revisión por el Senado.

En este caso, la Cámara alta solo tendrá que definir si acepta el cambio introducido por la Cámara de Diputados, que eliminó el polémico artículo 44 de licencias médicas, o si insiste con la versión aprobada el pasado 12 de febrero.

