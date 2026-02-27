Descarriló un tranvía en Milán: Dejó 2 muertos y 38 heridos

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su pésame por el "grave accidente" en Milán, su cercanía a las familias y deseo "de todo corazón" una pronta y completa recuperación a los heridos.

El tranvía accidentado corresponde a la línea que atraviesa el centro de Milán desde la estación central de tren hasta la de Porta Génova. Era de última generación.

El descarrilamiento se produjo entre la Plaza de la República y Porta Venecia, cerca del centro, y hasta el lugar acudieron rápidamente numerosos efectivos de emergencia, incluidos agentes de policía, bomberos y emergenciascon un amplio operativo en la zona.

Sobre las causas del siniestro, el alcalde de Milán destacó que "no parece ser una cuestión técnica del tranvía, sino con algo relacionado con el conductor". Se sospecha que pudo sentirse mal, ya que saltó la última parada antes de descarrilar y no accionó el botón de cambio de raíl".

El fiscal general de Milán, Marcello Viola, llegó al lugar de los hechos y en las próximas horas abrirá una investigación por homicidio involuntario y lesiones por negligencia con el objetivo de esclarecer lo sucedido, según los medios italianos.

Por su parte, el ministro de Transporte, Matteo Salvini, agradeció el trabajo de los rescatistas y aseveró que tiene "la certeza de que se esclarecerán los motivos del accidente".

Según una primera reconstrucción de los hechos, apuntalada con vídeos e imágenes difundidas en redes, el tranvía con pasajeros a bordo descarriló invadiendo la vía contraria hasta chocar con un muro, atropellando a su paso a varios peatones.

(Con información de la agencia EFE y el Corriere della Sera)

