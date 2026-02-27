Mario Ishii rechazó el convite del ex gobernador Axel Kicillof para almorzar horas antes de la elección en el Senado bonaerense: demostración de la crisis en el PJ bonaerense, que golpea a Unión por la Patria provincial (UxP).
DIFÍCIL CALMA
Otra vez el 'run run' de ruptura en UxP bonaerense, el Frente Renovador pide paz
El Frente Renovador insiste en que UxP, con eje en el PJ bonaerense, debe evitar la ruptura, que otra vez sobrevuela todo, y con Carlos Bianco en el foco.
Ishii estaba convencido de que Kicillof le iba a pedir que declinara su candidatura a vicepresidente 1ro. de la Cámara Alta.
La negativa, en afán de exhibir su descontento con lo que consideró una "traición" de Kicillof, a quien en el pasado ayudó, provocó, en forma inevitable, que la autoridad del presidente del Partido Justicialista provincial quedó averiada.
Mario Ishii no es La Cámpora ni Cristina Fernández de Kirchner -de hecho es quien cobijó a Alberto Fernández, deprimido, cuando los K presionaban al entonces Jefe de Estado; e Ishii nunca tuvo con CFK la relación que mantuvo con Néstor Kirchner.
Pero así como la jefatura de Kicillof del PJ bonaerense terminó siendo una creación de Máximo Kirchner, el triunfo de Ishii también lo es.
¿Cómo se remonta la fractura permanente? Enigma.
Hay algo más: la ofensiva que crece contra Carlos Bianco, el ministro de Gobierno bonaerense, amigo y colaborador del gobernador Kicillof, es intensa desde varios municipios.
La conclusión es que el enojo persiste, las diferencias crecen, el fantasma antiguo de la ruptura es muy actual.
Precisamente el Frente Renovador insiste, tal como sucedió en 2025 con la inutilidad del 'crac'.
En 2025 logró la reflexión de los contendientes ¿podrá repetirlo en 2026?
El Frente Renovador afirma que hizo una contribución para la unidad: retirar a Malena Galmarini de la candidatura a una de las vicepresidencias del Senado bonaerense.
Malena Galmarini de Massa es una referente de alto perfil.
Marcos Pisano, el negociador por el FR en la Cámara Alta provincial, impulsó en los diálogos la candidatura de Valeria Arata, referente con perfil más bajo en el espacio que cofundó Sergio Massa.
Imposible alcanzar conclusiones cuando el partido todavía no llegó al final del 1er. tiempo.
