Otra vez el 'run run' de ruptura en UxP bonaerense, el Frente Renovador pide paz

¿Cómo se remonta la fractura permanente? Enigma.

Hay algo más: la ofensiva que crece contra Carlos Bianco, el ministro de Gobierno bonaerense, amigo y colaborador del gobernador Kicillof, es intensa desde varios municipios.

valeria arata Valeria Arata.

La conclusión es que el enojo persiste, las diferencias crecen, el fantasma antiguo de la ruptura es muy actual.

Precisamente el Frente Renovador insiste, tal como sucedió en 2025 con la inutilidad del 'crac'.

En 2025 logró la reflexión de los contendientes ¿podrá repetirlo en 2026?

El Frente Renovador afirma que hizo una contribución para la unidad: retirar a Malena Galmarini de la candidatura a una de las vicepresidencias del Senado bonaerense.

Malena Galmarini de Massa es una referente de alto perfil.

Marcos Pisano, el negociador por el FR en la Cámara Alta provincial, impulsó en los diálogos la candidatura de Valeria Arata, referente con perfil más bajo en el espacio que cofundó Sergio Massa.

Imposible alcanzar conclusiones cuando el partido todavía no llegó al final del 1er. tiempo.

