El gobierno federal de USA dejará de utilizar modelos de IA de Anthropic tras las diferencias que mantuvo con el Pentágono. Donald Trump ordenó a todas las agencias federales del gobierno de Estados Unidos que "cesen de inmediato el uso de la tecnología de Anthropic. ¡No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos!, declaró Trump en una publicación en Truth Social.
DISCUSIÓN CON EL PENTÁGONO
¡Afuera Anthropic! Donald Trump ordenó no usar modelos Clode (IA) en la gestión oficial
La medida se produce tras semanas de tensión entre el Pentágono y Anthropic sobre las barreras de protección de la IA. Clode es el modelo de IA de Anthropic.
El Departamento de Defensa y otras agencias que utilizan los modelos Claude de Anthropic tendrán un período de eliminación gradual de seis meses, remarcó y agregó que habrá consecuencias civiles y penales si la compañía no ayuda durante la transición.
Qué pasó con Anthropic
La decisión llega poco antes de la fecha límite para que Anthropic permita a los militares utilizar sus modelos en todos los casos de uso legales, concesión que la compañía se negado a hacer.
Trump y funcionarios de su administración atacaron a la compañía por ser demasiado "consciente" y se opusieron a su impulso a favor de regulaciones de inteligencia artificial y sus vínculos con organizaciones que son grandes donantes demócratas.
US$200 millones
El anuncio de Trump parece indicar que la administración cancelará el contrato de Anthropic con el Pentágono, cuyo valor asciende a US$200 millones.
La compañía había solicitado que el acuerdo incluyera protecciones contra el uso de sus modelos para armas autónomas y vigilancia doméstica masiva. El ejército afirmó que debería tener la autoridad final para decidir cómo se puede utilizar la tecnología dentro de la ley.
Funcionarios del Pentágono amenazaron con invocar la Ley de Producción de Defensa para obligar a Anthropic a cumplir y etiquetarla como un riesgo para la cadena de suministro, lo que perjudicaría su capacidad de trabajar con otros contratistas del gobierno.
Ampliar el conflicto a todas las agencias federales llevaría la lucha de Anthropic a una escala mucho mayor que su disputa con el Pentágono.
Los modelos Claude de la compañía se utilizan en todo el gobierno para todo, desde resumir documentos hasta analizar datos. Pausar estas funciones para implementar alternativas podría retrasar los esfuerzos de modernización e inteligencia artificial del gobierno, según expertos en inteligencia artificial.
(Con información del WSJ)
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde
LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe
Paro en el fútbol y apoyo a Tapia: Silencio de River y la sombra de Santiago Caputo
Antonio Laje se quebró por su camarógrafo pero las redes lo fusilaron: "Muy sorete"
Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí