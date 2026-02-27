¿Los clubes de AFA pueden sobrevivir a la caída del consumo y a la crisis económica?

Al parecer, Dolabjian ignora en qué país vive o dónde trabaja (¿qué sucede con los ingresos de La Nación S.A. y de Alpha Media / Radio Rivadavia?).

Por lo demás, lo que dicen dirigentes del fútbol de Ascenso a Golazo24, es que la AFA logró que el fútbol profesional sobreviviera al covid-19, sin duda tiene experiencia en crisis extremas. Pero la macroeconomía es una realidad.

Días pasados, Golazo24 fue testigo de un partido de fútbol entre 2 clubes de la B Metropolitana que se entrenaban antes del inicio del campeonato. El equipo visitante -fue un bochorno y motivo de comentarios- no logró vestir a sus jugadores con 11 camisetas similares, y eso tiene más que ver con la economía de la institución: "Las camisetas escasean y las guardamos para cuando comience el campeonato, no tenemos repuesto".

Dolabjian:

"Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se produjo un fenómeno nuevo en la administración de las asociaciones del fútbol: 29 de los 30 clubes de la Primera División dejaron de pagar aportes y contribuciones de la seguridad social.

El relevamiento de registros oficiales de ARCA, realizado por La Nación, muestra que la interrupción fue casi simultánea y atravesó a instituciones grandes, medianas y recién ascendidas.

La única excepción detectada es Estudiantes de La Plata, que figura con cumplimiento total.

La mayor parte de los clubes interrumpieron los aportes en diciembre. En ese mes dejaron de pagar Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors, Lanús, Rosario Central, Belgrano y Barracas Central, entre muchos otros.

Algunos clubes se adelantaron y los interrumpieron en noviembre, como Banfield, Instituto de Córdoba y San Lorenzo.

Otros extendieron el incumplimiento hasta enero, como Racing Club y Tigre.

En el caso de Deportivo Riestra va más allá y aparece incluso con falta de pagos en febrero. (...)"

¿Acaso la profesora cree que las asociaciones civiles sin fines de lucro demoran sus aportes por placer?

Claudio Chiqui Tapia durante la asamblea de la AFA en Ezeiza Chiqui Tapia, presidente de AFA, y dirigentes de otros clubes. Foto NA-DAMIAN DOPACIO

La queja de ARCA

Peor aún: ¿Acaso la profesora cree que si los clubes fuesen sociedades anónimas deportivas podrían eludir la crisis de la macroeconomía 2025 / 2026?

¿Será que se le está pidiendo al fútbol lo que se le exige a otras actividades también en crisis de ingresos?

El enfoque consiste en que los clubes, que son agentes de retención, se quedan con los descuentos tributarios de la masa salarial que debe financiar la cobertura de salud de los empleados o aportar a sus futuras jubilaciones, "lo que podría configurar el delito de retención indebida."

¿Acaso supone la profesora que los dirigentes desconocen el riesgo que enfrentan en lo personal y asumen esa situación porque es divertido?

Muy bien por Estudiantes LP, que ella rescata como el único que cumple. Interesante consultar a la gente de La Plata por este tema. No es una ironía. Sería muy interesante conocer su testimonio.

Pero también es verdadero que el enfoque de ARCA es parte de la desesperación vigente del organismo recaudador porque la economía en su conjunto está disminuyendo el conjunto de recursos fiscales, pero eso excede a AFA. En todo caso quien tiene la respuesta es el responsable de la economía argentina, Luis Caputo, o el propio Javier Milei.

Sin embargo hay una idea muy explícita en el contenido, de intentar presentar la situación como una decisión del fútbol y no una emergencia derivada de la economía. El texto apunta a quejarse de un fallo judicial que le impidió al irresponsable Federico Sturzenegger castigar al fútbol:

sturzenegger4jpg.webp Federico Sturzenegger, el lado flaco de Javier Milei.

"(...) El 28/07/2025, la administración de Javier Milei dispuso por decreto una actualización de la alícuota de contribuciones del fútbol para, según la comunicación oficial, “equilibrar el déficit del sistema jubilatorio”.

El encargado de comunicar la medida fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien lanzó duras críticas contra la conducción de Claudio Tapia. “Los directivos del fútbol son millonarios subsidiados por los jubilados”, afirmó públicamente, en referencia a la flaqueza de los aportes.

El origen de la tensión se remonta al régimen especial creado por el Decreto 1212/03 durante el gobierno de Eduardo Duhalde, que reemplazó el esquema general de aportes por un porcentaje aplicado sobre entradas, transferencias y derechos de TV.

Según la visión oficial, ese sistema se volvió deficitario. La nueva disposición fijó una alícuota del 13,06% más un adicional transitorio del 5,56% por 12 meses. De acuerdo con datos oficiales citados por el ministro, el régimen había cubierto solo el 57% de sus obligaciones y acumuló un rojo de $7.000 millones entre noviembre de 2023 y abril de 2024.

El Gobierno también cuestionó maniobras para reducir la base de cálculo, como la venta de abonos en lugar de entradas.

El Ejecutivo intentó directamente derogar el régimen especial mediante el Decreto 939/24 para que el fútbol volviera al sistema común, pero la AFA obtuvo una cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°6, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, que frenó el cambio. Según Sturzenegger, si Vélez Sarsfield y River Plate hubieran tributado bajo el régimen general, sus aportes jubilatorios habrían sido 26 y 22 veces mayores, respectivamente.

La extensión del incumplimiento resulta llamativa. En Huracán e Independiente el corte aparece entre diciembre y enero; en Central Córdoba de Santiago del Estero se combinan interrupciones de seguro con contribuciones; Sarmiento de Junín y Talleres de Córdoba exhiben pagos parciales.

Incluso instituciones con fuerte estructura profesional, como Newell’s Old Boys o Vélez Sarsfield, figuran con interrupciones. (...)".

La amenaza de ARCA / Sturzenegger / Dolabjian es de intereses acumulados, ejecuciones fiscales e incluso responsabilidades penales si se confirma la retención indebida. ¿Y si cambiamos la economía?

