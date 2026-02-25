La ofensiva de Santiago Caputo sobre AFA (Asociación del Fútbol Argentino) -al menos así se dice entre dirigentes del fútbol profesional y funcionarios de la Administración Javier Milei- no cesa. En el nuevo capítulo de la disputa la Inspección General de Justicia (IGJ) anunció que avanza con la designación de veedores en la entidad de la calle Viamonte.
DANIEL ROQUE VÍTOLO 'A LAS ÓRDENES'
Santiago Caputo juega todo: IGJ pide veedores en AFA (pero está judicializado)
¿Puede IGJ designar veedores cuando un expediente se encuentra judicializado? Al menos Daniel Roque Vítolo va a intentarlo. Todo sea por Santiago Caputo.
Es muy interesante eso: la IGJ depende de la Secretaría de Justicia, cuyo titular es Sebastián Amerio, quien reporta a Santiago Caputo.
La mayoría de las actuaciones contrarias a AFA quedan en órbita de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), cuyo titular es Andrés Edgardo Vázquez, quien también reporta a Santiago Caputo.
La trilogía que conserva Caputo en el Ejecutivo Nacional se completa con el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), su contador público Cristian Auguadra. Se supone que la SIDE no interviene en el caso.
Debe recordarse que el ascenso de Vázquez a ARCA en un primer momento fue frenado por Luis Caputo, quien privilegió la designación de Juan Pazos, hasta que éste decidió regresar al ámbito privado como directivo N°1 y con participación accionaria prometida, se dice, en el nuevo Carrefour Argentina.
Mala praxis de Vítolo
De acuerdo a las consultas realizadas por Golazo24, hasta la última Asamblea de AFA, la IGJ siempre tuvo veedores y firmaron las actas sin ninguna objeción, incluyendo el cambio de domicilio a provincia
De hecho hoy, AFA se encuentra bajo la jurisdicción de Provincia de Buenos Aires por más que IGJ diga que no lo autorizaron
Es muy raro el desconocimiento del Derecho que exhibe Vítolo, probablemente a causa de la extrema politización a que lo obligan Caputo / Amerio.
IGJ
Acerca de la competencia de la IGJ hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando rechazó planteos del organismo en días de Ricardo Nissen, cuando los jueces declararon inadmisible los planteos de la IGJ.
Fueron los casos vinculados a las sociedades anónimas Apart Incas y Cedafa.
La IGJ afirmó que le correspondía intervenir “en resguardo del interés público comprometido” y, por tanto, dispuso la fiscalización de Apart y Cedafa.
Ocurrió más o menos lo mismo ante la intervención de la IGJ en la transferencia de un inmueble a la firma 'Boswil S.A.'.
La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial cuando revocó una resolución de la IGJ también estableció límites a las facultades de fiscalización de la IGJ.
Es de suponer que Amerio, además de su amistad con Caputo, conocer lo suficiente de Derecho como para considerar los antecedentes en la materia.
AFA
Según Vítolo, la AFA "no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de 8 años". Esto ya lo había informado en varias ocasiones anteriores.
"Los veedores designados obtendrán y verificarán la información que no fue presentada", explicó Vítolo, subrayando que la AFA debe cumplir con la ley como cualquier otra asociación civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para cubrirse Vítolo mencionó la política de "privilegios cero" impulsada por la gestión de Javier Milei (bueno... ANDISgate dice otra cosa), y que la "nueva Argentina no admite excepciones".
"Todas las asociaciones civiles, sin excepción, deben acatar sus obligaciones legales y contables. Nadie está por encima de la Ley".
