Siria: "Fuga masiva" de yihadistas del ISIS / El de un campamento

Sin embargo, se estima que escaparon 16.000 yihadistas, aprovechando el caos durante el traspaso del control entre tropas de Damasco y milicias kurdas, afirmó el portavoz. En ese sentido, precisó que las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés) se retiraron hace un mes del campamento sin coordinación con el Gobierno de Siria ni con la coalición liderada por Estados Unidos contra ISIS.

En enero, las SDF habían dicho que se retiraban del campamento de al-Hol debido a la “indiferencia internacional” frente a ISIS y al “fracaso de la comunidad internacional para asumir sus responsabilidades en abordar este grave asunto”.

Decenas de miles de tiendas de campaña esparcidas sobre la arena y rodeadas por verjas vencidas marcan el punto en el desierto sirio, en el noreste del país, en el que se ubica el campo de Al Hol para familiares del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) que afue vaciado (El País). Decenas de miles de tiendas de campaña esparcidas sobre la arena y rodeadas por verjas vencidas marcan el punto en el desierto sirio, en el noreste del país, en el que se ubica el campo de Al Hol para familiares del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) que afue vaciado (El País).

image Hubo una "fuga masiva" del remanente del derrocado califato islámico, mientras que sus maridos o padres, el reducto más radical de los muyahidines del ISIS, están presos.

El campamento ha quedado completamente vacío, según informaron autoridades el pasado domingo, quienes aseguraron que el último convoy salió a la mañana, tras reportarse la fuga masiva.

Fadi al-Qassem, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores sirio encargado de la gestión del campamento, dijo que, en las últimas semanas, cientos de mujeres y niños vinculados al ISIS fueron sido trasladados de allí al campamento de Akhtarin, ubicado en la provincia de Alepo, y otros han regresado a Irak.

La decisión de desmantelar el campamento se debe a su localización remota, en el desierto, alejada de los servicios esenciales y dada la cercanía con áreas donde las autoridades sirias no tienen control total.

Fuga masiva de yihadistas -mujeres y niños- de un campamento en Siria

La huida de una multitud de yihadistas del campo de detención al-Hol se produjo hace aproximadamente un mes, cuando hubo un vacío de poder de varias horas que facilitó motines y la toma de armas por parte de yihadistas dentro del recinto, según reportan miembros de las fuerzas kurdas.

La mayoría de los fugadas pertenecían al anexo reservado para extranjeras, que alojaba a mujeres y niños de más de 50 nacionalidades. El resto de las cerca de 8.000 personas que permanecían en el campo (sirias, iraquíes y extranjeras), las que no huyeron, fueron trasladadas en autobuses hacia nuevos recintos en la provincia de Alepo, cerca de la frontera con Turquía.

“El vaciado de Al Hol marca el fin de un lugar físico, pero no el fin de la responsabilidad”, recalcó Save the Children. Entre los fugados hay menores de edad que solo han conocido la vida en cautiverio. Hasta 80.000 mujeres y niños llegaron en masa en marzo de 2019, tras la caída del califato.

Un funcionario del gobierno sirio, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer comentarios públicos, explicó a la agencia de noticias The Asociated Press que el motín y la masiva huida se debieron a “la falta de coordinación previa con el gobierno sirio” por parte de las FDS y de las familias de los posibles repatriados antes de intentar enviarlos a Damasco

El funcionario añadió que “si se les permitirá (regresar) dependerá del gobierno australiano”

Más noticias en Urgente24

Dos multimillonarios amigos de Scott Bessent y Luis Caputo apuestan por YPF

Presidenta de México niega que la trasladaran a buque en el Pacífico tras muerte de "El Mencho"

¿Qué se sabe de Juliana Awada y el Rey Felipe?

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

Telefe en llamas: Gritos, portazo y una acusación que dejó temblando al canal