Siria, actualmente bajo el mando del saudita Ahmed Husseín al-Charaa, legitimado por Occidente, reportó una “fuga masiva” de yihadistas de un campamento de detención con familias vinculadas al ISIS / El, que aprovecharOn el vacío de poder tras la retirada de las fuerzas kurdas.
ESCAPARON 16 MIL
Siria: "Fuga masiva" de yihadistas del ISIS / El de un campamento
Las autoridades en Siria revelaron una fuga masiva de un campamento yihadista, que albergaba a familias vinculadas al Estado Islámico ( El / ISIS).
El gobierno de AHay'at Tahrir al-Sham (HTS), en el poder de facto tras derrocar a Al Assad, reveló que hubo una fuga de familiares yihadistas del campamento de al-Hol, en la región desértica de la provincia nororiental siria de Hasakah.
Nureddin Baba, portavoz del Ministerio del Interior de Siria, declaró en una conferencia de prensa en Damasco que las fuerzas gubernamentales se toparon el mes pasado con una situación de caos absoluto en el campamento de detención de al-Hol, al tomar el control de las instalaciones.
Según el funcionario, el perímetro de 17 kilómetros que rodeaba el campamento presentaba “más de 138 brechas”, lo que facilitó que una multitud de mujeres y niños huyera hacia destinos desconocidos.
Baba dijo que las autoridades sirias “identificaron más de 100 brechas en el muro perimetral del campamento, lo que facilitó operaciones de contrabando”, y añadió que el número de fugitivos aún debe verificarse.
Sin embargo, se estima que escaparon 16.000 yihadistas, aprovechando el caos durante el traspaso del control entre tropas de Damasco y milicias kurdas, afirmó el portavoz. En ese sentido, precisó que las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés) se retiraron hace un mes del campamento sin coordinación con el Gobierno de Siria ni con la coalición liderada por Estados Unidos contra ISIS.
En enero, las SDF habían dicho que se retiraban del campamento de al-Hol debido a la “indiferencia internacional” frente a ISIS y al “fracaso de la comunidad internacional para asumir sus responsabilidades en abordar este grave asunto”.
El campamento ha quedado completamente vacío, según informaron autoridades el pasado domingo, quienes aseguraron que el último convoy salió a la mañana, tras reportarse la fuga masiva.
Fadi al-Qassem, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores sirio encargado de la gestión del campamento, dijo que, en las últimas semanas, cientos de mujeres y niños vinculados al ISIS fueron sido trasladados de allí al campamento de Akhtarin, ubicado en la provincia de Alepo, y otros han regresado a Irak.
Fuga masiva de yihadistas -mujeres y niños- de un campamento en Siria
La huida de una multitud de yihadistas del campo de detención al-Hol se produjo hace aproximadamente un mes, cuando hubo un vacío de poder de varias horas que facilitó motines y la toma de armas por parte de yihadistas dentro del recinto, según reportan miembros de las fuerzas kurdas.
La mayoría de los fugadas pertenecían al anexo reservado para extranjeras, que alojaba a mujeres y niños de más de 50 nacionalidades. El resto de las cerca de 8.000 personas que permanecían en el campo (sirias, iraquíes y extranjeras), las que no huyeron, fueron trasladadas en autobuses hacia nuevos recintos en la provincia de Alepo, cerca de la frontera con Turquía.
“El vaciado de Al Hol marca el fin de un lugar físico, pero no el fin de la responsabilidad”, recalcó Save the Children. Entre los fugados hay menores de edad que solo han conocido la vida en cautiverio. Hasta 80.000 mujeres y niños llegaron en masa en marzo de 2019, tras la caída del califato.
Un funcionario del gobierno sirio, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer comentarios públicos, explicó a la agencia de noticias The Asociated Press que el motín y la masiva huida se debieron a “la falta de coordinación previa con el gobierno sirio” por parte de las FDS y de las familias de los posibles repatriados antes de intentar enviarlos a Damasco
El funcionario añadió que “si se les permitirá (regresar) dependerá del gobierno australiano”
